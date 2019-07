Vydal som zo seba maximum, hovorí Sagan po víťazstve v 5. etape Tour de France 2019

Jednou z charakteristík jedného z najlepších cyklistov sveta Petra Sagana je neúnavná snaha o dosiahnutie víťazstva.

Túto Tour de France začal prehrou o niekoľko centimetrov s málo známym Holanďanom Mikom Teunissenom a neskôr sa musel skloniť pred šprintérskymi kvalitami Taliana Eliu Vivianiho či odvážnym útokom výbušného Francúza Juliana Alaphilippa.

Poďakovanie tímovým kolegom

Sagan to však neúnavne skúšal ďalej a dočkal sa v 5. etape s cieľom v alsaskom Colmare. Prvé kopce vo Vogézach mu preriedili šprintérskych konkurentov a tých ostatných v rýchlej koncovke jasne prevýšil.

V zelenom drese lídra bodovacej súťaže nedal súperom šancu a podľa oficiálneho portálu LeTour.fr v cieli zopakoval víťaznú pózu Hulka spred siedmich rokov, keď sa tešil prvýkrát z etapového triumfu na TdF.

„Bol som trpezlivý a víťazstvo prišlo. Keď jazdíte s vášňou, dočkáte sa. Musím sa poďakovať tímovým kolegom. Odviedli skvelú prácu a konečne máme víťazstvo, po ktorom sme tak veľmi túžili. Je to veľmi pekné pre nás všetkých v tíme. Kontrolovali sme celú etapu na rovine, ale aj v kopcoch pred cieľom. Ja som zo seba vydal maximum. Každý však potrebuje šťastie a tiež mať dobrý deň na to, aby zvíťazil,“ uviedol Peter Sagan na oficiálnom webe podujatia.

Dvanásty etapový triumf na „starej dáme“

Sagan dosiahol 12. etapové víťazstvo od svojho vstupu do slávnych pretekov v roku 2012. V historickom rebríčku úspešnosti sa posunul z 23. na 17. miesto na úroveň takých hviezd z minulosti, akými boli Španiel Miguel Indurain, Austrálčan Robbie McEwen či Taliani Gino Bartali a Mario Cipollini.

Dvanásť víťazných etáp má na konte aj Nemec Erik Zabel, s ktorým sa Sagan zatiaľ delí o líderskú pozíciu v počte získaných zelených dresov (6). Stredajšie víťazstvo má preto veľmi dôležitý význam aj z tohto pohľadu. Sagan získal ďalších 30+10 bodov (cieľ + šprintérska prémia) do hodnotenia bodovacej súťaže a momentálne má na čele náskok 47 bodov pred Austrálčanom Michaelom Matthewsom. Talianovi Eliovi Vivianimu odskočil na 52 bodov.

„Víťazstvo na Tour de France si vyžaduje skvelú formu, správnu taktiku aj kus šťastia. Všetky tieto veci sa musia stretnúť, aby to vyšlo. Verím, že sme sa opäť o čosi priblížili k jednému z našich cieľov – zisku zeleného dresu,“ cituje Petra Sagana oficiálny portál tímu Bora-Hansgrohe.

Slová uznania od van Aerta

Športový riaditeľ ambiciózneho nemeckého družstva Enrico Poitschke si vydýchol: „Od prvej etapy sme sa s Petrom Saganom snažili o víťazstvo, ale šťastie nebolo úplne na našej stane. Do dnešnej etapy sme sa rozhodli veľa investovať. Bola to tvrdá robota a každý jazdec v drese Bora-Hansgrohe odviedol úžasnú prácu. Peter sa výborne šplhal do kopcov a aj záverečný zjazd sme bezpečne zvládli. Myslím si, že Peter bol v závere čerstvejší ako jeho súperi. Aj preto bol schopný pretaviť skvelú tímovú robotu do presvedčivého víťazstva.“

Suverenitu Petra Sagana v dojazde 5. etapy uznal aj Belgičan Wout van Aert, ktorý sa musel uspokojiť s druhým miestom. „Peter predviedol veľmi silný šprint. Práve on je akoby špecialista na tento typ tvrdých šprintérskych záverov. V posledných 400 m to bol miestami zmätok, ale dokázal som sa posunúť o štyri pozície vyššie. Bol tam aj protivietor v záverečnom kilometri. Aj preto bolo treba počkať so šprintom čo najdlhšie, ale ja som čakal až príliš dlho. Dúfam, že zajtra budem v pohode.“

