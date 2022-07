Vydrží vládna štvorkoalícia do konca volebného obdobia? Najväčšiu dôveru má v Bratislavskom kraji či u voličov OĽaNO

Súčasná vládna štvorkoalícia v súčasnom zložení nevydrží do konca volebného obdobia. Myslí si to viac ako polovica respondentov prieskumu, ktorý od 7. do 14. júla pre Televíziu Joj realizovala agentúra AKO.

„Politická strana SaS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada stranu OĽaNO, aby Igor Matovič odstúpil z vlády. Ak sa tak nestane do 31. augusta, ministri za SaS podajú demisiu – odídu z koaličnej vlády. Podľa vášho názoru vydrží či nevydrží súčasná vládna štvorkoalícia v súčasnom zložení až do konca volebného obdobia?,“ znelo zadanie prieskumu verejnej mienky.

Najväčší rozdiel v názoroch

Len 8,4 percenta z 1 000 opýtaných odpovedalo, že vláda určite vydrží a 26,5 percenta si myslí, že asi vydrží. Určite nevydrží a rozpadne sa podľa 34,1 percenta respondentov a 20,5 percenta si myslí, že asi nevydrží a rozpadne sa, čo spolu predstavuje 54,6 percenta ľudí, ktorí o dovládnutí súčasnej vlády majú pochybnosti. Zvyšných 10,5 percenta sa nevedelo, respektíve sa nechcelo k otázke vyjadriť.

Dôveru vláde prejavili približne rovnako muži aj ženy. Najväčší rozdiel v názoroch mužov a žien bol v kategórii „určite nevydrží, rozpadne sa“, kde si to myslí až 25 percent mužov oproti 16 percent žien. Dôvera v dovládnutie vlády sa podľa vekových kategórií líši minimálne. Najväčšiu nedôveru v dovládnutie súčasnej vlády majú občania vo vekovej kategórii od 18 do 33 rokov, kde je to spolu 61 percent.

Bratislavský kraj dôveruje najviac

Možnosť, že vláda asi vydrží, pripúšťajú najviac vysokoškolsky vzdelaní ľudia – 33 percent a najmenej ľudia bez maturity – 25 percent. V súčte nedôvery v dovládnutie tomuto najviac veria najmenej vzdelaní ľudia – 57 percent oproti 51 percent medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním.

Najväčšia dôvera v dovládnutie vlády je podľa prieskumu u ľudí v Bratislavskom kraji – 45 percent a najmenšia v Košickom kraji – 29 percent. K možnosti rozpadu vlády sa najviac ľudí prikláňa v Nitrianskom kraji – 60 percent a najmenej v Bratislavskom – 54 percent.

Zachovanie súčasnej vlády nadpriemerne často očakávajú ľudia vo veku 34 až 49 a 66 a viac rokov, vysokoškolsky vzdelaní, obyvatelia hlavne Bratislavského, ale aj Žilinského, Trnavského a Banskobystrického kraja, občania inej ako slovenskej alebo maďarskej národnosti a voliči strán OĽaNO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, KDH, Sme rodina a SNS.