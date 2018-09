Aktualizované: Vyháňate ťahúňov nášho štátu preč, reagoval Mihál na návrh Smeru o vyšších sociálnych odvodoch

aktualizované 11. septembra, 11:34

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Podpredseda sociálneho výboru Jozef Mihál reagoval na návrh poslanca Ľubomíra Vážneho zo strany Smer-SD, ktorý podal návrh na zvýšenie maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie, ktoré by malo od začiatku budúceho roka dočasne stúpnuť zo súčasného 7-násobku na 11-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Zvýšený najvyšší možný vymeriavací základ by sa mal uplatňovať len v rokoch 2019 a 2020, dokým sa nezavedie ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.

Podpredseda sociálneho výboru Jozef Mihál upozornil na to, že ide o výrazné zvýšenie odvodov na sociálne poistenie, s čím zamestnávatelia určite súhlasiť nebudú. Toto opatrenie podľa neho postihne ľudí, ktorí zarábajú v hrubom viac ako približne 6,5 tisíca eur mesačne.

Drastické a neprimerané

„Po prijatí tohto návrhu ich odvodové zaťaženie bude na úrovni 50 % a viac z ich superhrubej mzdy,“ upozornil. Tento krok však podľa Mihála nebude kompenzovaný zvýšením dávok sociálneho poistenia. „Ani najmenšia kompenzácia tu nie je,“ zdôraznil.

Najlepšie zarábajúci ľudia sa podľa Mihála budú po tomto kroku vyhýbať plateniu odvodov. „Vyháňate ťahúňov nášho štátu preč,“ dodal opozičný poslanec.

Opozičný podpredseda výboru Jozef Mihál po rokovaní výboru uviedol, že ide o „drastické a neprimerané“ opatrenie. Solidarita je podľa neho v tomto prípade nemiestna, keďže ľudia s hrubým príjmom nad 6,5 tisíca eur mesačne budú mať výrazne vyššie odvody, ale na dávkach sociálneho poistenia nedostanú ani euro navyše.

„Brutalita tohto návrhu spočíva aj v tom, že si povedali, koľko peňazí potrebujú dostať, a podľa toho nastavili ten 11-násobok,“ dodal Mihál.

Solidarita na úkor zásluhovosti

Šéfke sociálneho výboru Alene Bašistovej (nezaradená) sa na návrhu nepozdáva to, že princíp solidarity by išiel na úkor princípu zásluhovosti. „Ja osobne s týmto nesúhlasím,“ povedala. Takto závažná záležitosť, ktorá zasiahne aj hoci len pár tisíc ľudí, by mala byť podľa Bašistovej prerokovaná nielen v koalícii, ale aj na úrovni vlády a so sociálnymi partnermi.

Poslankyňa za Smer-SD Jana Vaľová návrh na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu nepodporila. „Sú tam veci, ktoré sú mi nejasné, aj dôvody,“ povedala.

Jasnejšie stanovisko bude mať k tomuto návrhu po tom, ako ho niektorý z koaličných poslancov predloží do pléna počas rokovania o novele zákona. Myslí si, že tento návrh bude predložený do pléna parlamentu aj napriek tomu, že ho sociálny výbor nepodporil.