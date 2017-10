Vyhlásili najlepších autorov novinárskej fotografie, zaujala aj fotoreportérka agentúry SITA

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) – Fotoreportérka tlačovej agentúry SITA Diana Černáková zaujala v 6. ročníku súťaže Slovak Press Photo. So svojou sériou fotografií z prostredia futbalových štadiónov „Slovenský futbal“ obsadila druhé miesto v kategórii Príroda.

Prvé miesto v tejto kategórii s fotosériou nezískal nik a so samostatnou fotografiou prvé miesto obsadil voľný fotograf Tomáš Hulík s fotografiou zo série Labutie jazero. Podľa poroty bola kategória Príroda v tomto roku v porovnaní s predošlými ročníkmi veľmi kvalitná.

Hlavnú cenu získal Andrej Belovežčík

Víťazov Slovak Press Photo slávnoste zeverjnili vo štvrtok večer v Primaciálnom paláci v Bratislave. Výstava, ktorá ponúka 229 fotografií je od piatku 20. októbra do 30. novembra prístupná v Starej radnici Múzea mesta Bratislavy a v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca. Agentúru SITA o tom za organizačný tím informovala riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.

Hlavnú cenou súťaže Grand Prix získal voľný fotograf Andrej Belovežčík s fotografiou Praha 2017 – Staromestské námestie. Grant Bratislavy, ktorý udeľuje primátor hlavného mesta na základe ukážky projektu, vyhrala Olja Triaška Stefanovič so sériou Nová Bratislava. Ocenenie Mladý talent roka patrí Soni Maletz a jej fotosérii Nedeľa.

Práce hodnotila medzinárodná porota

Práce prihlásené do súťaže novinárskej fotografie hodnotila 5-členná medzinárodná porota, ktorá sa zišla 2. až 4. septembra v Bratislave. Porota pracovala pod vedením predsedníčky Niny Berman (USA) a jej členmi boli Jana Hojstričová (SR), Jindřich Štreit (ČR), Bénédicte Kurzen (FR) a Roman Vondrouš (ČR). Do súťaže sa celkovo zapojilo 185 fotografov, ktorí dovedna poslali 2 055 fotografií. Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 10 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda, Svet umenia, Študenti a mladí fotografovia do 25 rokov (medzinárodná kategória), Stredoeurópska fotografia (medzinárodná kategória) a Grant Bratislavy. Do medzinárodných súťažných kategórií sa mohli prihlasovať fotografi a videotvorcovia z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a z Ukrajiny.

V kategórii Aktualita vyhral v rámci fotosérií prvé miesto Robert Barca so sériou Áno Erdoganovi, Nie demokracii. Medzi samostatnými fotografiami zvíťazil fotoreportér týždenníka .týždeň Boris Németh so snímkou Odvolávanie. V rámci kategórie Reportáž neudelili žiadnu cenu. Z fotografov hodnotených v kategórii Každodenný život vyhral so sériou Ostrov slobody fotograf Marek Pupák a Andrej Belovežčík uspel so samostatnou fotografiou Praha 2017 – Staromestské námestie, za ktorú získal i Grand Prix. Prvé ceny v kategórii Portrét získali Ľuboš Kotlár zo sériou Prípadová štúdia: Jeruzalem a Seňa Maletz s fotografiou zo série Neuznaní. V kategórii Šport vyhral prvé miesto so sériou Ľadoborci Karol Stollmann. Za samostatnú fotografiu porota prvé miesto neudelila, druhé obsadil Andrej Belovežčík s fotografiou VK Cele Group Stropkov – VK VIVUS Bratislava. Medzi fotografmi súťažiacimi v kategórii Svet umenia najviac zaujal so sériou Exkurzia do zákulisia romantizmu Boris Németh (.týždeň) a so samostatnou fotografiou Ostrov slobody Eszter Asszonyi.

Autentické svedectvo o živote

Osobitná porota pre video hodnotila práce prihlásené do medzinárodnej kategórie Krátke video, v zložení: predseda porota Pavol Barabáš (SR), Zdeněk Šámal (ČR) a Tomáš Stanek (SR). Čestným uznaním ocenila video Tomáša Rafu Antifašistická blokáda iniciatívy „Brno blokuje“ proti prvomájovému pochodu pravicových extrémistov. Prvé, druhé ani tretie miesto za krátke video neudelili. V medzinárodnej kategórii Študenti a mladí fotografovia do 25 rokov uspela Soňa Maletz s fotosériou Nedeľa, s ktorou získala aj cenu Mladý talent. Za samostatné fotografie v medzinárodnej kategórii Študenti a mladí fotografi do 25 rokov prvé dve miesta neudelili a tretie získal mladý slovenský fotograf Michal Vasiľ s fotografiou Vlna. V medzinárodnej kategórii Stredoeurópska fotografia vyhral v rámci sérii fotografií poľský fotograf Damian Lemanski so sériou Luník. Do Poľska putuje aj prvá cena za samostatnú fotografiu, získala ju Konstancja Nowina Konopka za snímku Iránska láska.

Cieľom súťaže Slovak Press Photo je prinášať nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike a v okolitých krajinách. Nad súťažou prevzali záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister kultúry SR Marek Maďarič a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia. Podrobnosti o súťaži aj jej víťazoch možno nájsť na webstránke súťaže http://slovak-press-photo.sk/.