Vyhliadky U. S. Steel Košice sa nezlepšujú, spustenie vysokej pece je v nedohľadne

Vyhliadky košického U.S. Steelu sa nateraz nezlepšujú. Avizuje to materská spoločnosť U.S. Steel vo svojej správe pre americkú komisiu pre cenné papiere.

V nej totiž píše, že vývoj predajných cien ocele a vstupných nákladov v Európe naďalej tlačí na znižovanie marží a výrobu ocele navyše obmedzuje vysoký objem dovozov.

Dodávky výrazne klesnú

Opätovné spustenie odstavenej vysokej pece v košickej oceliarni je tak zatiaľ v nedohľadne, celkové dodávky tento rok výrazne klesnú a fabrika bude pokračovať v ohlásenom znižovaní počtu zamestnancov.

„Na základe aktuálnych trhových podmienok a pokračujúcich vysokých objemov dovozov ocele do Európy neočakávame, že momentálne odstavenú vysokú pec opätovne tento rok spustíme,“ uvádza v správe U.S. Steel pri očakávanom vývoji vo svojej európskej pobočke.

Výsledkom tohto stavu by podľa materskej spoločnosti mal byť pokles dodávok ocele z košického U.S. Steelu v tomto roku na 3,6 milióna ton. Vlani pritom fabrika dodala bezmála 4,5 milióna ton.

Vedenie spoločnosti sa pritom vysokú pec číslo 2 rozhodlo odstaviť 20. júna tohto roku, čo odôvodňovali prispôsobením výroby a sortimentu výrobkov aktuálnej situácii a dopytu zo strany zákazníkov.

Problémom sú aj masívne dovozy

Ako problém vtedy označili aj masívne dovozy oceľových výrobkov do Európskej únie, ale aj domáce problémy, ako vysoké náklady na elektrinu či emisné povolenky, rast nákladov na suroviny a vývoj predajných cien.

Americký U.S. Steel taktiež burzovú komisiu informuje o pokračovaní v realizácii „stratégie pracovnej efektivity v U.S. Steel Europe“. V praxi to znamená tiež ohlásené zníženie počtu zamestnancov v košickej fabrike o 2 500 osôb do konca roku 2021. „Do dnešného dňa sme zrušili zhruba 1 800 pozícií,“ informuje spoločnosť.

V problémoch však nie je len európska pobočka oceliarskeho koncernu, teda košický U.S. Steel, ale aj materská spoločnosť v USA. Súčasťou spomínanej správy bolo totiž zhoršenie prognózy hospodárenia spoločnosti v druhom polroku tohto roka, čo odôvodňuje pokračujúcim poklesom cien ocele a nedostatočným dopytom. Výsledkom bol včerajší prepad hodnoty akcií U.S. Steelu o takmer 9 %.