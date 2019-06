Výhodnosť širokorozchodnej trate pre Slovensko je otázna, odborníci majú protiargumenty

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Hovoriť o potrebe a výhode projektu výstavby širokorochodnej železnice cez Slovensko z Košíc do Bratislavy je podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) zatiaľ predčasné.

Náklady takmer osem miliárd

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ IDH Rastislav Cenký, v súčasnosti nedisponujú takou analýzou, na základe ktorej by projekt širokorozchodnej trate medzi Ukrajinou a Rakúskom považovali za potrebný, prínosný a ekonomický návratný pre Slovensko.

„Pred časom prezentované predpokladané náklady na tento projekt sú vo výške takmer osem miliárd eur. Za tieto peniaze by sme mohli zmodernizovať v podstate všetky hlavne železničné trate na Slovensku na rýchlosť 160, respektíve 200 kilometrov za hodinu,“ poznamenal Cenký.

Aj keď významnými argumentami pre podporu širokorozchodnej trate by podľa neho mohli byť zmeny objemov tovarových tokov, návyky prepravcov a čas prepravy, v súčasnosti nezaznamenali tak výrazný nárast dopytu, ktorý by bol pri rozhodovaní relevantný, zásadný a v prospech tohto projektu.

Pozitívny efekt dosiahnu aj inak

„Ani pri vybudovaní trate nie je možné automaticky počítať s tým, že nová trať zvýši objem prepravovaného tovaru, či zmení rozhodnutie prepravcov, aby využívali železnicu,“ upozornil šéf IDH.

Železničná trať medzi Košicami a Bratislavou má v súčasnosti voľnu kapacitu, ktorá by mohla pokryť reálne plánované objemy novej širokorozchodnej trate.

„Samotná výstavba by mohla mať pozitívny dopad, napríklad, na zamestnanosť na Slovensku či stavebný priemysel, ale podobný pozitívny efekt by mohla mať aj systematická výstavba chýbajúcej infraštruktúry a rekonštrukcie infraštruktúry, ktorá je dnes v zlom technickom stave, pričom pozitívny efekt pre slovenského daňového poplatníka by bol zrejme vyšší,“ dodal Cenký pre agentúru SITA.

Pellegrini za širokorozchodnú trať

O výhodnosti širokorozchodnej železnice pre Slovensko hovoril predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) tento týždeň v Moskve po rokovaní s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom. Slovensko urýchlilo prípravy, momentálne sa posudzujú vplyvy na životné prostredie.

O projekt podľa Pellegriniho prejavujú záujem aj Poľsko a Maďarsko, pričom Slovensko si takúto príležitosť nesmie nechať ujsť. „Chceme ostať strategickou tranzitnou krajinou. Dnes ňou sme pre ropu a plyn. Chceme, aby sa doprava stala našim tretím pilierom,“ povedal Pellegrini.

Ruská strana slovenskú delegáciu informovala, že narastá preprava tovarov po železnici do Európy z východnej časti sveta. „Prichádzame k bodu, keď budeme musieť vyčleniť značnú časť prostriedkov. Pôjde ale len o aktíva, netýka sa to ohrozenia deficitu,“ dodal premiér. Projekt širokorozchodnej trate podľa Pellegriniho preukazuje dobrú mieru zisku a návratnosti.

Posudzujú realizovateľnosť projektu

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie by sa mohlo skončiť do konca budúceho roka. Potom by sa mohlo začať s postupnou realizáciou, povedal na margo časového plánu. Pellegrini tvrdí, že už len samotná výstavba by mohla mať pozitívny dopad napríklad na zamestnanosť na Slovensku či stavebný priemysel.

Spoločnosť Breitspur Planungsgesellschat mbH so sídlom vo Viedni (spoločný podnik železníc Ruskej federácie, Ukrajiny, Slovenska a Rakúska) predpokladá, že po dokončení štúdie realizovateľnosti, ktorá by mala mať štyri alebo päť etáp, by sa malo ukázať, či je tento projekt pre SR opodstatnený a realizovateľný. V súčasnosti trvá tretia etapa štúdie realizovateľnosti, a to posudzovanie vplyvov na životné prostredie.