Vyjadrenia ministerky Kalavskej sú zavádzajúce! ASL SR opätovne vyzýva premiéra a vládu, aby urgentne riešili situáciu v zdravotníctve

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Asociácia súkromných lekárov SR ostro protestuje proti vyjadreniam ministerky zdravotníctva A. Kalavskej, ktorá nevidí dôvod na dofinancovanie ambulantného sektora a zavádzajúco hovorí o dohode s prezidentom ASL SR Mariánom Šóthom.

ASL SR dlhodobo poukazuje na kolaps ambulantného sektora, žiada kompetentných o dofinancovanie, upozorňuje na hrozby pre pacientov následkom ignorovania tejto kritickej situácie. Vo vyjadreniach ministerstva zdravotníctva sa však zlá situácia v ambulanciách neskloňuje. Zrejme nepatrí medzi priority. Mrzí nás, že ministerka zdravotníctva, sama lekárka, pri ambulantných lekároch nestojí. Dôkazom sú jej vyjadrenia, že ambulantný sektor je financovaný dostatočne, že veľký ústupok ambulantným lekárom bolo zavedenie „bezlimitu“, a že ten lekár, ktorý robí, je dofinancovaný dosť.

Pani ministerka, sme veľmi radi, že limity pre špecialistov boli konečne zrušené. Je to na základe neustáleho tlaku ASL SR a Zdravity na zdravotné poisťovne a výsledkom rokovania s nimi. Nie je to však žiadny ústupok lekárom. Je to len odstránenie bezprecedentného zneužívania práce lekárov, ktorí mali vďaka limitom zaplatenú len časť svojich výkonov. Zvyšok robili zadarmo, niekedy týždeň či 10 dní v mesiaci.

Aj toto bolo témou rokovania prezidenta ASL SR s pani ministerkou 3. 6. 2019. Na tomto rokovaní napriek tomu, že A. Kalavská tvrdí, že si s prezidentom ASL SR „všetko pekne vyjasnili“, však k názorovej zhode na situáciu ambulantného sektora vôbec nedošlo.

Preto veľmi vítame, že rovnako vidí stav nášho zdravotníctva aj Zväz ambulantných poskytovateľov.

Dokedy bude vláda SR tieto hlasy prehliadať?

Zdravotné poisťovne nemajú dostatok finančných zdrojov. Potvrdzujú to aj výsledky rokovaní zástupcov ambulantných lekárov združených v Zdravite vo všetkých zdravotných poisťovniach. O tom, že v prvých mesiacoch tohto roka hospodárili so stratou, už všetci vieme. Vieme tiež, že zo slávnostne oznámeného dofinancovania zdravotníctva v sume 90 miliónov eur je reálna približne polovica. ASL SR ministerku Kalavskú opakovane žiadala o dofinancovanie ambulantného sektora v sume 50 miliónov eur. Žiadosť bola prednesená na rokovaní odvetvovej tripartity v apríli tohto roku a tiež pri rokovaniach s pani ministerkou, naposledy 3. 6. 2019.

Stretnutia s ministerkou zdravotníctva však pre ambulantný sektor nepriniesli žiadny pozitívny výsledok, k žiadnemu „peknému vyjasneniu“, ako uvádza pani ministerka, nedošlo! Preto sme sa po neochote zo strany ministerky Kalavskej riešiť kolaps ambulantného sektora obrátili dňa 6. 6. 2019 aj na premiéra SR Petra Pellegriniho. Veríme, že aspoň on podá lekárom a pacientom, keďže bojujeme aj za nich, pomocnú ruku.

Asociácia súkromných lekárov SR

Inzercia