Vyjadrenie k zabezpečeniu MHD v Topoľčanoch

Mesto Topoľčany nevypísalo verejnú súťaž na poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy, ale chce priamym zadaním uzavrieť koncesnú zmluvu na 10 rokov. Nejde síce o porušenie zákona, takýto postup však vyvoláva otázky pokiaľ ide o kvalitu poskytovaných služieb i udržateľnosť zmluvy s fixnou cenou počas celého 10-ročného obdobia. Vedenie mesta totiž tvrdí, že nový poskytovateľ bude počas celých 10-tich rokov poskytovať službu za fixnú sumu bez ohľadu na zmeny nákladov, čo – pri dodržaní všetkých platných právnych predpisov – považujeme za vysoko nepravdepodobné. Do výšky nákladov totiž vstupujú aj také vplyvy ako zmeny pracovno-právnej legislatívy. Z posledného obdobia spomeňme napríklad zavedenie rekreačných poukazov či opätovné zavedenie zdanenia 13. a 14. platov, čo sa premietlo do nárastu personálnych nákladov všetkých dopravcov, ktorí zákony dodržiavajú a riadne platia celé mzdy a odvody za všetkých svojich zamestnancov. Rovnako do nákladov vstupujú ceny pohonných hmôt, ale aj ďalšie režijné náklady.

Aj z uvedených dôvodov považujeme záväzok nového dopravcu dodávať rovnako kvalitné služby v rovnakom rozsahu počas nasledujúcich 10-tich rokov za fixnú cenu za prakticky nedodržateľný.

ARRIVA NITRA je dlhoročný partner mesta Topoľčany. S vedeniami mesta sme roky aktívne spolupracovali na rozvoji a zlepšovaní služieb pre cestujúcu verejnosť i pre objednávateľa – teda mesto. Príkladom bolo okamžité zavedenie opatrení za zvýšenie bezpečnosti cestujúcich hneď na začiatku pandémie koronavírusu či zavedenie inteligentných zastávok na lepšiu informovanosť cestujúcich. Na naše dlhoročné partnerstvo s mestom sme prihliadali, keď sme navrhovali nové riešenia na zlepšenie atraktivity dopravnej obslužnosti v roku 2019 či navrhovali revíziu cestovných poriadkov a trasovania liniek vrátane mapy nových liniek v troch variantných riešeniach.

Vyjadrujeme poľutovanie nad priebehom rozhodovania, ktoré sa udialo za zatvorenými dverami, bez možnosti verejnej diskusie či verejnej súťaže i nad spôsobom informovania o zmene poskytovateľa, o ktorej sme sa de facto dozvedeli z inzerátov pravdepodobného nového poskytovateľa, ktorý ich publikoval pred tým, než by o zmluve rokovalo mestské zastupiteľstvo.

Verejná doprava slúži v prvom rade cestujúcim. Pre nich je dôležité, aby bola bezpečná, spoľahlivá a pohodlná. K pohodliu patrí aj zabezpečenie informovanosti cestujúcich o prípadných zmenách s dostatočným predstihom, ako aj zabezpečenie kompatibility dopravných čipových kariet pre cestujúcich, ktorí okrem mestskej dopravy využívajú aj služby prímestskej dopravy.

Spoločnosť ARRIVA NITRA je ako dlhoročný zodpovedný partner mesta i Nitrianskeho samosprávneho kraja naďalej pripravený ponúknuť stabilné a spoľahlivé zabezpečovanie služieb verejnej autobusovej dopravy pre cestujúcich v Topoľčanoch a okolí v rámci otvorenej verejnej súťaže s férovými podmienkami za férové ceny.

