Vynikajúca Cibulková vo finále turnaja v New Haven, bude bojovať o deviaty titul

NEW HAVEN 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako druhá zvíťazila nad Belgičankou Elise Mertensovou za 70 minút 6:1, 6:3 v stretnutí piatkového semifinále dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open presented by United Technologies v americkom New Havene (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch SportMaster vonku).

Posledný triumf v októbri 2016

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, 11. vo svetovom rebríčku, nemala s 21-ročnou Mertensovou (46.) vzájomnú minulosť. Vo finále je prvý raz od októbra 2016, keď triumfovala na výberovom koncosezónnom šampionáte WTA Finals v Singapure. Vlani si ich dovedna zahrala 7 (4:3). Premiérovo v tejto sezóne dosiahla aspoň tri zápasové úspechy na niektorom z podujatí.

O titul, svoj deviaty singlový na hlavnej profesionálnej úrovni, bude Cibulková v sobotu bojovať s postupujúcou z duelu Agnieszka Radwanská (Poľ.-1) – Daria Gavrilovová (Aus.). S poľskou rovesníčkou a obhajkyňou trofeje v New Havene A. Radwanskou (10.), zhodou okolností takisto v minulosti grandslamovou finalistkou (Australian Open 2014, resp. Wimbledon 2012) a majsterkou sveta WTA, má síce mierne negatívnu bilanciu 6:7, ale presadila sa v troch najčerstvejších konfrontáciách, naposledy vlani vo wimbledonskej osemfinálovej dráme (6:3, 5:7, 9:7).

Krakovčanka jej uštedrila “kanára”

Vo finálových súbojoch schytala Cibulková od Krakovčanky dvojitého “kanára” v Sydney 2013, v rovnakej sezóne sa revanšovala v Stanforde (3:6, 6:4, 6:4). Dvadsaťtriročnú moskovskú rodáku Gavrilovovú (26.) prekonala Slovenka 6:3, 6:2 v 2. kole Wimbledonu 2016.

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková mala v 1. kole v New Havene voľný žreb, v stredu v osemfinále zdolala Francúzku Alizé Cornetovú 2:6, 6:2, 6:4 a vo štvrtok vo štvrťfinále vyradila Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú 7:5, 6:4. Na tomto podujatí debutovala v roku 2007, teraz na ňom štartuje 8. raz a už o dve kolá prekonala svoj miestny štvrťfinálový rekord zo sezón 2012 a 2015.

Nádej po nevydarenej sezóne

Cibulková celkovo nezažíva práve najvydarenejšiu sezónu, teraz si môže výrazne napraviť chuť a posilniť sebavedomie pred newyorskými US Open (28. augusta – 10. septembra). Po parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros má zápasovú štatistiku 8:6, celkovo tento rok 22:17. V bodovaní Race indikujúcom koncoročné postavenie figuruje na 26. pozícii.

Nedávna štvorka hodnotenia Cibulková bola v semifinále premiérovo od februárovej katarskej Dauhy, vtedy medzi najlepšími štyrmi nestačila na Češku Karolínu Plíškovú (4:6, 6:4, 3:6). Predtým si ho zahrala – tiež neúspešne – v rovnakom mesiaci v Petrohrade.

Turnaj v New Haven

dvojhra – semifinále:

Dominika Cibulková (SR-2) – Elise Mertensová (Belg.) 6:1, 6:3 za 70 minút

Zostávajúci program piatkového semifinále dvojhry:

Agnieszka Radwanská (Poľ.-1) – Daria Gavrilovová (Aus.)

Prehľad doterajších výsledkov Dominiky Cibulkovej vo finále dvojhry na hlavnej profesionálnej úrovni:

Tituly (8):

Moskva (Rus.) 2011 Premier tvrdý povrch v hale Kaia Kanepiová (Est.) 3:6, 7:6 (1), 7:5

Carlsbad (USA) 2012 Premier tvrdý povrch Marion Bartoliová (Fr.) 6:1, 7:5

Stanford (USA) 2013 Premier tvrdý povrch Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3:6, 6:4, 6:4

Acapulco (Mex.) 2014 International tvrdý povrch Christina McHalová (USA) 7:6 (3), 4:6, 6:4

Katovice (Poľ.) 2016 International tvrdý povrch v hale Camila Giorgiová (Tal.) 6:4, 6:0

Eastbourne (V. Brit.) 2016 Premier tráva Karolína Plíšková (ČR) 7:5, 6:3

Linz (Rak.) 2016 International tvrdý povrch Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:3, 7:5

Singapur (Sing.) 2016 WTA Finals tvrdý povrch Angelique Kerberová (Nem.) 6:3, 6:4

Finále (10):

Amelia Island (USA) 2008 Tier II zelená antuka Maria Šarapovová (Rus.) 6:7 (7), 3:6

Montreal (Kan.) 2008 Tier I tvrdý povrch Dinara Safinová (Rus.) 2:6, 1:6

Linz (Rak.) 2011 International tvrdý povrch v hale Petra Kvitová (ČR) 4:6, 1:6

Barcelona (Šp.) 2012 International antuka Sara Erraniová (Tal.) 2:6, 2:6

Sydney (Aus.) 2013 Premier tvrdý povrch Agnieszka Radwanská (Poľ.) 0:6, 0:6

Melbourne (Aus.) 2014 – Australian Open (GS) tvrdý povrch Na Li (Čína) 6:7 (3), 0:6

Kuala Lumpur (Mal.) 2014 International tvrdý povrch Donna Vekičová (Chor.) 7:5, 5:7, 6:7 (4)

Acapulco (Mex.) 2016 International tvrdý povrch Sloane Stephensová (USA) 4:6, 6:4, 6:7 (5)

Madrid (Šp.) 2016 Premier Mandatory antuka Simona Halepová (Rum.) 2:6, 4:6

Wu-chan (Čína) 2016 Premier 5 tvrdý povrch Petra Kvitová (ČR) 1:6, 1:6