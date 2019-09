Výnimočná konferencia pre všetky ženy!

Úspešné a inšpiratívne ženy, atraktívny program a zaujímavé panelové diskusie. To všetko sľubuje októbrová konferencia SUPERfeel, ktorú už niekoľko rokov organizuje bývalá modelka Ivana Kičikoleva. Nechajte sa inšpirovať známymi ženami, ako vyliečiť naše vzťahy, ako na nich popracovať a ako si tým pomôcť na ceste k šťastnejšiemu životu.

Hlavnou témou konferencie SUPERfeel, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 17. októbra v Austria Trend Hoteli, sú vzťahy – partnerské, priateľské, rodinné a tiež ten najdôležitejší – vzťah samej k sebe.

Pozvanie prednášať na tohtoročnej konferencii prijali inšpiratívne ženy z rôznych oblastí společenského života. Stretnúť sa budete môcť napríklad s astropsychologičkou Jankou Kurej, ktorá sa pokúsi odpovedať na otázku Kedy stretnem toho pravého? Porozpráva tiež o tom, ako na nás vplýva dátum narodenia a postavenie planét. Inšpiratívna bude istotne aj prednáška Niky Macinskej, blogerky, podnikatelky a mamy ôsmich detí. Poodhalí, ako naozaj milovať a byť milovaný vo vzťahu. Rozhodne by ste si nemali nechať ujsť prednášku neurokoučky Andrey Vadkerti o ženskom a mužskom egu vo vzťahoch. Na konferencii prednesie najnovšie poznatky o rozdielnom fungovaní mužského a ženského mozgu doplnené skutečnými príbehmi svojich klientov a klientiek. Etikoterapeutka Bea Hlohovská povie, ako prevziať zodpovednosť za svoj život a influencerka Lucia Javorčeková zase o tom, aký postoj zaujať ku vzťahu dnešnej doby na sociálnych sieťach. Jediným mužom, ktorého stretnete na pódiu SUPERfeel je Michal Brozman so svojou prednáškou o tom, že sme vlastne všetky princezná Diana. Ako je to možné? Nielen to, ale aj mnoho ďalších tém a inšpiratívnych prednášok a informácií sa dozviete 17. októbra v Bratislave.

Informácie o konferencii a možnosť zakúpiť si vstupenku: www.superladies.sk/superfeel.

