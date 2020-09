Výnimočný 9. ročník Na palube jednorožca. Rozlúčka s letom bola jedinečná

Rozlúčka s letom Na palube jednorožca sa konala v nedeľu 30. augusta 2020 v čase od 10:00 do 17:00 hod. v areáli Auparku a na Tyršovom nábreží v Bratislave za dodržania všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení a nariadení. Túto celodennú rodinnú zážitkovú akciu organizovalo občianske združenie Moonlight camp v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava Petržalka pod záštitou starostu Petržalky Jána Hrčku.

Na palube jednorožca je výnimočná rodinná zážitková akcia nekomerčného tipu. Pre deti a dospelých bolo pripravených počas dňa množstvo atraktívnych, no zároveň edukačných stanovíšť a aktivít. Exkluzívne videli na jednom mieste policajné, vojenské či hasičské auto, sanitku, SHOW PROGRAM Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky a na záver si užili NAJVÄČŠIU PENOVÚ PÁRTY NA SLOVENSKU. Na palubu jednorožca prišlo príjemne, užitočne a bezpečne prežiť poslednú augustovú nedeľu plnú zážitkov a symbolicky sa rozlúčiť s Letnými dňami Petržalky množstvo usmiatych ľudí.

Deti sme prostredníctvom zážitku učili Prvej pomoci, prevencii, bezpečnosti, ale aj mentálnym a manuálnym zručnostiam, potrebe športovať, čítať, chrániť planétu, starať sa o svoju kvetinku a mnohému inému. DETI pri REGISTRÁCII, na každom stanovišti čakala originálna HRACIA KARTA, s ktorou mohli absolvovať 16 atraktívnych STANOVÍŠŤ rozmiestnených v hracom priestore. Uvideli záchranársku TECHNIKU a tiež si užili ukážky práce zásahových jednotiek akými sú polícia, hasiči, záchranári, kynológovia a mnohí ďalší. Po úspešnom absolvovaní každého stanovišťa získali deti na zadnú stranu HRACEJ KARTY pečiatku s písmenom. Na deti, ktoré absolvovali všetky stanovištia, zozbierali všetky písmená tajničky a správne ju vyplnili čakal darček – veselé 3D pravítko s násobilkou od Ševtu a boli zaradení do žrebovanie o fantastické ceny. Tajnička pre tento rok znela: AUPARK SEPARUJE ODPAD, AJ TY SEPARUJ, ALEBO MINIMALIZUJ.

VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT na 2 noci v štvorhviezdičkovom Esplanade Ensana Health Spa Hoteli s polpenziou, wifi a vstupom do Vodného a saunového sveta od spoločnosti PIEŠŤANY ENSANA HEALTH SPA HOTELS a na cestu auto s plnou nádržou od FINAL-CD, najväčšieho slovenského predajcu automobilov vyhrala pre svoju rodinku Lili, LET BALÓNOM od spoločnosti LetBalónom.sk vyhrala Yaryna a VIP EXKURZIU V TV JOJ si užije rodinka malého Kaia. Okrem hlavných cien detí získali rôzne ceny a darčekové poukážky od Toyeto, Alltoys, CCC a Aupark. No žiadne dieťa neodišlo domov bez darčeka. Na mnohých stanovištiach sa rozdávali nielen pečiatky, ale aj množstvo rôznych darčekov, či výtvorov, ktoré si deti sami vyrobili, dokonca si odniesli aj vlastnoručne zasadený kvietok o ktorý sa budú starať.

O pohodlie a zábavu a bezpečie detí sa počas celého dňa staralo viac ako 150 ľudí, za čo im patrí veľká vďaka. O ich hladné žalúdky sa postaral McDonalds a pitný režim zabezpečila Zlatá studňa. NA STANOVIŠTIACH SA PREDSTAVILI: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ BRATISLAVA, HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR SR, SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA, VOJENSKÁ POLÍCIA, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKA, MATERSKÉ CENTRUM BUDATKO, ZÁHRADNÉ CENTRUM KULLA, AISEC s projektom ECO EYE, DIVADLO LA KOMIKA, TYRŠÁK, CHAMELEON LAND, LIONS, DENDRIT KANIS, AUPARK, FINAL-CD – Najväčší slovenský predajca automobilov, LOGISCOOL, UNION. ZELENÁ PETRŽALKA, MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT, ACADEMY OF COFFEE a RÁDIO VIVA.

PRIPRAVENÉ BOLI TIEŽ SPRIEVODNÉ AKCIE: zábavná zóna, kreslenie na tvár, meranie zraku, canisterapia, maskot v nadživotnej veľkosti a veľa ďalších prekvapení. Pre dospelákov bola pripravená výborná brazílska kávička od Coffee VERONIA (rodinná pražiareň kávy), ktorú si vychutnali priamo na Tyršovom nábreží v rámci projektu mesta #SADNI_SI a deti sa zatiaľ dozvedeli veľa zaujímavého a poučného o kávičke. Podujatie bolo súčasťou Kultúrneho leta 2020 s podporou a spoluprácou s BKIS.

Mestská časť Bratislava-Petržalka vám vo svojom stánku ZELENÁ PETRŽALKA názorne predviedla, ako správne recyklovať odpad či znižovať jeho množstvo. V rámci projektu SPOLOČNE EKO ste sa dozvedeli o rôznorodých ekologických aktivitách mestskej časti a aj to, že Petržalka už dávno nie je len betónovou džungľou, ale že sa to v nej poriadne zelená.

Na PÓDIU za Auparkom o 16:00 moderátor Oliver Oswald vyžreboval víťazov, ČESTNÁ STRÁŽ OZBROJENÝCH SÍL SR sa predviedla so svojim show programom a na úplný záver celého podujatia si nielen deti užili NAJVÄČŠIU PENOVÚ PÁRTY NA SLOVENSKU.

Ď A K U J E M za dôveru, pomoc a priateľstvo všetkým partnerom, podporovateľom a spolupracovníkom no hlavne VŠETKÝM USMIATYM ĽUĎOM, KTORÍ TENTO ROK PRIŠLI NA PALUBU JEDNOROŽCA a stali sa jej súčasťou. UŽ TERAZ SA NA VÁS TEŠÍME PRI JUBILEJNOM 10. ROČNÍKU – MDD Na palube jednorožca 2021

S úctou,

Marcel Nemec, Moonlight camp

VŠETCI DOSPELÍ BOLI RAZ DEŤMI, NO MÁLOKTORÍ Z NICH SA NA TO PAMÄTAJÚ. Ďakujem, že Vy sa pamätáte…

Informačný servis