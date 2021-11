Výpredaje počas Black Friday si Slováci obľúbili. Ako plánujú využiť tohtoročné zľavy?

Najväčšia nákupná udalosť roka sa nezadržateľne blíži. Koná sa tradične vždy v posledný novembrový piatok, čo tento rok vychádza na 27. novembra. Na začiatku sa konal Black Friday iba v jeden deň v USA. Počas posledných pár rokov táto udalosť prerástla do globálneho nákupného maratónu, ktorý trvá až niekoľko dní. Niekedy sa začína už vo štvrtok a pokračuje do konca týždňa alebo dokonca mesiaca. Udalosť sa stala obľúbenou súčasťou sezónnych nákupov nielen na Slovensku. Módny vyhľadávač GLAMI, expert v segmente módnej e-commerce, zmapoval, ako sa na tohtoročný Black Friday pripravujú zákazníci. Až 60 % Slovákov plánuje tento rok využiť Black Friday na nákup nových módnych kúskov. Len 2 % Slovákov túto udalosť nepozná. Potvrdzujú to aktuálne zistenia prieskumu Fashion (Re)search, ktorý realizuje GLAMI.

Trend online nákupov stúpa aj na Slovensku

Nový prieskum GLAMI Fashion (Re)search priniesol zaujímavé zistenia o spotrebiteľskom nákupnom správaní Slovákov. Otázky sa týkali nákupov pred vypuknutím pandémie Covid 19, následne po odznení jej prvej vlny a otvorení kamenných prevádzok, ale i aktuálnych preferencií pri plánovaní tohtoročných sezónnych nákupov. Výsledky prieskumu jednoznačne potvrdili vzrastajúci trend segmentu módnej e-commerce. Až 80,5 % zákazníkov potvrdilo, že módu nakupovali prevažne online už pred pandémiou, iba 18,7 % preferovalo nákupy v kamenných predajniach. Ešte výraznejší posun bol pri otázke plánovania nákupov počas sviatkov. V tomto roku plánuje sviatočné nákupy realizovať online 61 % Slovákov a iba 1,5 % bude nakupovať väčšinou offline. Vyvážený prístup, online vs kamenné obchody v pomere 50:50, si predstavuje 30,7 % zákazníkov a žiadne nákupy módy potvrdilo 1,6 % respondentov.

Hlavné dôvody, pre ktoré zákazníkom online nákupy nevyhovujú a preto sa chystajú na sviatočné nákupy offline, sú napríklad nevyhovujúci proces vrátenia produktov (20 %) alebo čas čakania na doručenie tovaru (20 %). Kľúčovým je pre 50 % respondentov moment vyskúšania si oblečenia pred kúpou a taktiež zábava spojená s nakupovaním (16,7 %).

Dôvody, pre ktoré Slováci preferujú online nákupy

Silnejúci trend online nákupov Slovákov má hneď niekoľko dôvodov – 39,8 % opýtaných uviedlo, že sú pohodlnejšie. Porovnanie cien na internete, aby zákazník objavil tú najlacnejšiu variantu, uviedlo 33,5 % respondentov. Ďalší rozhodujúci dôvod je väčší výber značiek a produktov (24,7 %), rýchlejšie a prehľadnejšie vyhľadávanie pomocou filtrov (20,1 %), šetrenie času a flexibilita nákupov odkiaľkoľvek (27, 5 %), väčšia dostupnosť konfekčných veľkostí v e-shopoch (27,7 %) a doručenie tovaru priamo domov (12,8 %). Zaujímavý dôvod uviedlo 10,5 % Slovákov a to, že v kamenných obchodoch neradi nosia ochranné rúška.

Slováci si obľúbili Black Friday

Blížiaci sa Black Friday je udalosťou tak pre predajcov, ako aj značky zastúpené v ich portfóliu. Rovnako ho očakávajú zákazníci. Zaujímavý je preto postoj respondentov v otázkach vnímania bezpečnosti offline nákupov v kamenných predajniach. Až 46,2 % respondentov uviedlo, že prevádzku v prípade jej preplnenia zákazníkmi opustia. Davov či dlhých radov v obchodoch sa nebojí 27 % a 26,8 % si odpoveďou nie je istých. Až 60 % Slovákov plánuje tento rok využiť Black Friday na nákup nových módnych kúskov. Len 2 % opýtaných túto udalosť nepozná a 8,7 % ju neplánuje využiť na nákup módy. Jeden z dôvodov uviedli, že výpredaje sú dostupné počas celého roku (46 %), taktiež ich stresuje pomerne veľké množstvo ponúk (15,6 %). V rámci prípravy na Black Friday si 23,5 % respondentov vytvorí zoznam produktov tzv. wishlist. Naopak až 53 % opýtaných si zoznam nepripravuje a plánujú hľadať najväčšie zľavy.

Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

Nákupy módnych kúskov zákazníkom uľahčujú funkcie módneho vyhľadávača a to nielen počas Black Friday

Zorientovať sa v množstve ponúk e-shopov zákazníkom uľahčuje módny vyhľadávač. „Teší nás vzrastajúci záujem o online nákupy módy. Naši vývojári preto neustále pracujú na vylepšení funkčných prvkov online platformy GLAMI, aby priniesli zákazníkom väčší komfort a zážitok z nakupovania v pohodlí domova,“ uviedol Denis Duránik, country manager GLAMI pre Slovensko. „Jednou z vylepšených funkcií je náš wishlist, kde si môžu používatelia jednoducho uložiť produkty zo stoviek e-shopov na jednom mieste a pokiaľ niektorý z produktov bude počas Black Friday zliav alebo aj neskôr zlacnený, dostanú od nás notifikáciu,“ upresnil.

Najobľúbenejším obdobím, kedy Slováci nakupujú najviac darčekov na sviatky, je podľa výsledkov prieskumu Fashion (Re)search GLAMI jednoznačne mesiac november (37,1 %). Ešte v septembri to stihne 7,7 % a októbri 20,2 % respondentov. Na prvý decembrový týždeň si nákupy plánuje 17,8 % zákazníkov.

