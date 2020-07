Výrobky z kokosových orechov stiahnu vo Veľkej Británii z predaja, zbierali ich vycvičené opice (video)

Niekoľko britských supermarketov stiahlo z predaja výrobky z kokosových orechov, ktoré zbierajú opice. Nezisková organizácia PETA uviedla, že zvieratá odchytávajú z voľnej prírody a cvičia ich, aby denne dokázali nazbierať až tisíc kokosových orechov, pričom s nimi zaobchádzajú ako so „strojmi na zber kokosových orechov“.

Reťazce Waitrose, Ocado, Boots a ďalšie na základe zistení vyhlásili, že nebudú predávať produkty, ako sú koksová voda či olej.

Tesco na výzvu zatiaľ nereagovalo

Snúbenica britského premiéra Carrie Symonds na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter pochválila obchodníkov za ich rozhodnutie a vyzvala aj ďalšie supermarkety, aby sa k nim pridali. „Počula som, že Asda, Tesco a Sainsbury’s stále predávajú tieto produkty,“ dodala.

Prvé dve menované firmy sa vyjadrili, že problém riešia s dodávateľmi, pričom Asda až do konca vyšetrovania stiahne určité výroby zo svojich regálov. Tesco zatiaľ nereagovalo na výzvu BBC.

Opice nútili zbierať kokosové orechy

Zástupcovia PETA uviedli, že v Thajsku objavili osem fariem, kde opice nútili zbierať kokosové orechy určené na svetový export. Samce pritom dokázali nazbierať každý deň až tisíc orechov. Človek by nazbieral zhruba 80 denne.

Našli tam tiež „školy pre opice“, kde zvieratá cvičili, ako zbierať ovocie, ale tiež ako jazdiť na bicykli alebo hrať basketbal v rámci atrakcie pre turistov.

„Zvieratá v týchto zariadeniach, pričom mnohé z nich nezákonne odchytávajú už ako malé, majú stereotypné správanie a vykazujú známky extrémneho stresu,“ vyjadrili sa zástupcovia PETA.

„Opice tam boli priviazané reťazou k starým pneumatikám alebo zamknuté v klietkach, v ktorých sa len ťažko mohli otočiť.“ Predstavitelia organizácie sa tiež dozvedeli, že ak by opica pohrýzla niektorého zo zamestnancov, vytrhli by jej očné zuby.

Výzva pre ľudí od PETA

„Týmto zvedavým, vysoko inteligentným zvieratám odopierajú psychologickú stimuláciu, spoločnosť, slobodu a všetko ostatné, čo by ich mohlo baviť na živote, a to všetko len pre to, aby ich využili na zber kokosových orechov,“ povedala riaditeľka PETA Elisa Allen.

„PETA vyzýva všetkých slušných ľudí, aby nepodporovali využívanie opíc na prácu a nekupovali si produkty z kokosových orechov pochádzajúcich z Thajska,“ vyhlásila.