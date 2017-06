Vyrobte si domáci marcipán. Tento recept zvládne každý

Vyrobte si doma marcipán z cukríkov marshmallow. Farebné hmoty, ktoré budú krásne zdobiť vaše úžasné torty. Tento recept si zamilujete.

Ak chystáte v blízkej dobe rodine alebo priateľom upiecť tortu, určite by ste nemali zabudnúť na marcipán. Krásny, chutný a farebný. Máme pre vás recept na domáci marcipán, podľa ktorého si ho dokážete sami vyrobiť.

Marcipánové torty sú veľmi obľúbené. Hlavne z toho hľadiska, že táto hmota na torte vyzerá krásne a dá sa s ňou šikovne vyhrať. Rovnako sa z marcipánu dajú tvarovať kvety, postavičky a iné veci, ktoré chceme mať na torte. Samozrejme, toto všetko je na predaj aj v obchodoch, ale prečo si to nevyrobiť doma? Nie je to vôbec zložité.

Domáci marcipán sa dá vyrobiť rôznymi spôsobmi. Napríklad aj zo sušeného mlieka. Základom tohto nášho receptu sú však marshmallow cukríky. Ak chcete iba biely alebo iba ružový marcipán, musíte ich predeliť a nechať si požadovanú farbu a tým pádom použiť dvojnásobné množstvo. So zvyškom vám určite radi pomôžu deti. V prípade iných farieb ponechajte cukríky celé a stačia iba dve balenia. Tu už použite potravinárske farbivá podľa predstáv.

Čo budete potrebovať:

– 2 balíky marshmallow (180g)

– 1 KL kys. citrónovej

– 2 PL studenej vody

– 600g práškový cukor

– 25g cera

– potravinárske farbivo

Postup:

Do misky (vhodnej do mikrovlnky) nasypeme marshmallow cukríky. Pridáme vodu, kys.citrónovú, ceru a zvolené potravinárske farbivo. Vložíme do mikrovlnky na plný výkon asi na 2 minúty. Každých 15 sekúnd ale otvoríme mikrovlnku a dobre zmes premiešame. Dajte pozor na to, aby ste to nenechali viac ako tých 15 sekúnd. Keď už sa cukríky roztopili vyberieme a pridávame pomaly 400g preosiateho práškového cukru. Zvýšných 200g cukru vysypeme na stôl, do cukru vylejeme už polotuhú zmes a dobre zamiešame cukor do zmesi a rukami vypracujeme krásnu farebnú hmotu. Takto pripravený marcipán môžeme hneď použiť alebo skladovať v chladničke.