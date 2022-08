Výrobu kyslíka a dusíka v slovenských generátoroch Oxywise riadia priemyselné počítače Siemens

Generátory plynov slovenskej spoločnosti Oxywise, ktorá svoje produkty vyváža do 70 krajín sveta, sú alternatívou k tradičným kyslíkovým či dusíkovým fľašiam, pričom sú dizajnované a vyrábané pre nepretržitú prevádzku. Používajú sa nielen v medicíne, ale prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.

Riadenie výroby v generátoroch sa manažment Oxywise rozhodol zveriť priemyselným počítačom Siemens, a to z viacerých dôvodov.

Kľúčovou požiadavkou na generátory je spoľahlivá a bezpečná prevádzka, preto je pre Oxywise dôležitým kritériom globálna dostupnosť komponentov a náhradných dielov, ktoré Siemens garantuje. Vďaka tomu v prípade potreby – napríklad pri zriedkavých poruchách, alebo pri fyzickom poškodení – nie je problém poškodený komponent prakticky okamžite získať a čo najrýchlejšie obnoviť funkčnosť generátora.

Okrem celosvetovej podpory a dostupnosti priemyselných komponentov je pre OEM výrobcu akým je Oxywise, ktorý si produkty navrhuje a skladá vlastnými zdrojmi, obrovským prínosom aj TIA portál Siemensu, ktorý v jednom prostredí spája všetko, čo výrobca potrebuje pre naprogramovanie funkčnosti generátorov a vzájomné vyladenie komponentov.

Foto: Siemens

„Ak vložíte do návrhu napríklad Profinetový ventilový ostrov, displej, router, okamžite vidíte prepojenie s inými prvkami a potrebujete urobiť menej krokov a nastavení. Je to jednoduché, rýchle a funkčné,“ vysvetľuje na praktickom príklade Ing. Stanislav Matys, technický riaditeľ spoločnosti Oxywise.

TIA portál je súčasťou širokého portfólia produktov a služieb Siemensu, ktoré zákazníci dlhodobo oceňujú. Preukázalo sa to napríklad aj počas pandémie, ktorá priniesla väčšiu potrebu vzdialeného prístupu do systémov. Oxywise takúto možnosť zákazníkom nemal problém dodať, a to vďaka routerom Siemens umožňujúcim využitie platformy SINEMA Remote Connect. „Dôležité je, že vzdialený prístup prebieha cez zabezpečené servery, takže ide o bezpečné rozhranie chránené proti útokom,“ dodáva S. Matys.

V neposlednom rade, súčasťou širokého portfólia a celosvetového záberu, je aj podpora a poradenstvo. „Nikdy nikde nemôže všetko pokryť a zvládnuť jeden človek. Nikto za nás naše produkty nevyvinie a nenaprogramuje, ale ak potrebujeme pomoc, vieme že máme od Siemensu k dispozícii kvalitnú podporu. Vedia nás nasmerovať, poskytnúť nám množstvo vzorových príkladov, alebo reagovať aj na problém, ako sme mali v minulosti s firmvérom, ktorý následne vyriešili v rámci celosvetovej aktualizácie,“ uzatvára S. Matys.

Informačný servis