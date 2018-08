Výročná správa o vývoze zbraní zo Slovenska je zavádzajúca, Amnesty posiela ministerstvu výzvu

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Nezisková organizácia Amnesty International Slovensko upozorňuje na nezrovnalosti vo výročnej správe Ministerstva hospodárstva SR o vývoze zbraní zo Slovenskej republiky.

Žiadne informácie o reálnej hodnote

Podľa mimovládky je výročná správa zavádzajúca a neposkytuje informácie o reálnej hodnote vyvezených výrobkov obranného priemyslu. Agentúru SITA o tom informovala Kristína Kironská z Amnesty International Slovensko.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku neziskovej organizácie, rezort hospodárstva vo výročnej správe uvádza rok, keď bolo udelené povolenie na vývoz a nie keď boli zbrane reálne vyvezené.

„Upozorňujeme na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní konkrétne na vývoze do Saudskej Arábie. Tento problém sa však týka vykazovania do všetkých krajín,“ uvádza stanovisko mimovládky. Podľa jej predstaviteľov je problémom súhrnná správa, podľa ktorej Slovenská republika nevyviezla do Saudskej Arábie žiadne zbrane.

Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina

„Amnesty International Slovensko zistila, že údaje, ktoré Slovenská republika poskytla v správach vyplývajúcich zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami a registra konvenčných zbraní Organizácie spojených národov za rok 2016, uvádzajú, že Slovensko vyviezlo do Saudskej Arábie mínomety, raketomety, ťažké guľomety aj samopaly. Vo výročnej správe za rovnaké vykazovacie obdobie však Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina vývozu. Z výročnej správy je teda možné mylne sa domnievať, že Slovenská republika do Saudskej Arábie v roku 2016 nevyviezla žiadne zbrane,“ dopĺňa stanovisko.

„Žiadame ministerstvo, aby okamžite zrušilo túto netransparentnú, svojvoľnú a zavádzajúcu prax. Žiadame, aby metodiku spracovania výročnej správy upravovala právna norma, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, konkrétne bude uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií, o skutočných transferoch konvenčných zbraní, o konečných užívateľoch či o dátume rozhodnutia o udelení licencie,“ uzavrela Kamila Gunišová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.