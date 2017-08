Európska únia zakáže niektoré vysávače, do obchodov pustí len úspornejšie a tichšie

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) – Na základe nariadenia Európskej komisie sa od 1. septembra tohto roku budú do obchodov dopĺňať len vysávače s menovitým príkonom do 900 wattov. Nové vysávače by nemali byť len energeticky úspornejšie, ale mali by byť aj tichšie, mali by dlhšie vydržať a lepšie povysávať prach.

Požiadavky na elektroniku sa zvyšujú

Zmeny v legislatíve sa týkajú všetkých vysávačov priamo napájaných elektrickou energiou. Naopak, sprísnené kritériá sa nevzťahujú na batériovo napájané alebo ručné batériové vysávače. Vo všeobecnosti sa zvýšia požiadavky na účinnosť vysávania, no pribudnú aj nové.

„Doposiaľ žiadna legislatíva nestanovovala minimálnu životnosť časti výrobkov. Momentálne legislatíva vyžaduje testovanie minimálnej prevádzkovej životnosti motora najmenej 500 hodín a minimálnu trvanlivosť hadice 40 tisíc kmitov vykonaných pri zaťažení,“ uviedol generálny riaditeľ Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia Andrej Hrdlička

Nižší príkon s rovnakou účinnosťou

Podľa neho sa výrobcovia na zmeny pripravovali už niekoľko rokov, preto v súčasnosti disponujú technológiami, vďaka ktorým dokážu nové požiadavky splniť.

„Slovenskí zákazníci hľadajú predovšetkým silné vysávače. Určite bude chvíľu trvať kým sa sami presvedčia, že rovnako kvalitne dokážu vysávať aj modely s nižším príkonom,“ konštatovala Jana Krajčovičová zo spoločnosti Miele Slovensko.