Vyše miliarda dôvodov cítiť sa dobre!

Herbalife Nutrition predstavuje nový výživový doplnok Microbiotic Max, ktorý obsahuje miliardy probiotík a inteligentných prebiotík. Je skvelým doplnkom k dosiahnutiu výživových cieľov. Microbiotic Max tvoria dve miliardy živých probiotických baktérií, často označovaných ako „dobré baktérie“, z kmeňov Bifidobacterium lactis a Lactobacillus helveticus a jedinečnej prebiotickej vlákniny Bimuno®.

Probiotiká ako Lactobacillus a Bifidobacterium môžu pomôcť vyvážiť množstvo a rozmanitosť dobrých baktérií vo vašich črevách[1], zatiaľ čo prebiotiká slúžia ako krmivo pre dobré baktérie a zároveň znižujú počet tých zlých[2].

Foto: Herbalife Nutrition

Črevá sú tvorené biliónmi živých baktérií[3], ktoré pomáhajú vykonávať životne dôležité funkcie, vrátane trávenia a extrakcie výživných látok z potravy[4], regulácie imunitného systému[5] a ďalších prínosov pre celkové zdravie a pohodu, vrátane duševného zdravia[6].

„Dôležitosť príjmu probiotík a prebiotík sa v súčasnosti stáva čoraz väčšou prioritou pre mnohých spotrebiteľov v celej Európe. Živé baktérie a Bimuno® v produkte Microbiotic Max tvoria skvelú doplnkovú kombináciu, ktorá vychádza z vedeckých poznatkov a prináša mnoho zdravotných výhod, “ hovorí Andrea Bertocco, riaditeľka pre vedecké záležitosti spoločnosti Herbalife Nutrition.

Foto: Herbalife Nutrition

Produkt Microbiotic Max sa dodáva v baleniach po 20 dávok v práškovej forme, takže je možné ho vziať kdekoľvek so sebou. Neobsahuje lepok, nie je doň pridaný žiaden cukor, sladidlá, farbivá ani konzervačné látky. Microbiotic Max má vanilkovú príchuť. Obsah jednej dávky stačí jednoducho zmiešať so 100 ml vody. Konzumuje sa pred jedlom alebo počas jedla, prípadne je ho možné dávku Microbitic Max vmiešať už do zarobeného výživného kokteilu od Herbalife Nutrition.

Produkt Micorbiotic Max je možné zakúpiť len prostredníctvom Nezávislých Členov Herbalife Nutrition.

[1] Markowiak P, Śliżewska K.. Nutrients. 2017;9(9); Li C, et al.. J Dairy Sci. 2020 Jul;103(7):5816-5829

[2] Davani-Davari D,. Foods. 2019 Mar 9;8(3):92.

[3] Sender R et al. PLoS Biol. 2016 Aug; 14(8): e1002533

[4] Boland M.. J Sci Food Agric. 2016 May;96(7):2275-83.

[5] Yang W et al. Nat Commun. 2020 Sep 8;11(1):4457; Meijer K et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010 Nov;13(6):715-21; Zou, J et al. Cell Host Microbe 23, 41–53.e4.

[6] Tooley KL. Nutrients. 2020 Sep 30;12(10):3009.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.