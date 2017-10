Vyše päťtisíc bojovníkov Islamského štátu sa vrátilo do svojich krajín, hrozba stále pretrváva

LONDÝN 24. októbra (WebNoviny.sk) – Najmenej 5 600 bojovníkov Islamského štátu (IS) sa vrátilo do svojich domovských krajín po tom, čo extrémistická organizácia začala strácať stále viac území v Sýrii a Iraku.

Vyplýva to z novej správy neziskovej organizácie The Soufan Center so sídlom v USA. Podľa jej údajov hlásilo príchody odídencov z radov džihádistov v posledných dvoch rokoch až 33 štátov. Vrátila sa aj polovica z odhadom 850 osôb, ktoré odišli z Veľkej Británie.

Predstavujú bezpečnostnú hrozbu

Správa uvádza, že títo navrátilci, z ktorých väčšina je uväznená alebo zmizla z dohľadu, budú naďalej predstavovať bezpečnostnú hrozbu, a to aj v nadchádzajúcich rokoch.

Islamský štát už prišiel o väčšinu svojho územia, ktoré kedysi tvorilo jeho kalifát vyhlásený v júni 2014. Minulý týždeň sýrsko-kurdské sily podporované Spojenými štátmi obsadili de facto hlavné mesto kalifátu Rakku.

Bojovníci zo 110 krajín

Dokumenty, ktoré sa podarilo objaviť po páde administratívnych centier, ako sú napríklad Rakka, pomohli overiť identity 19-tisíc z viac než 40-tisíc bojovníkov zo 110 krajín, ktorí prišli do Sýrie a Iraku bojovať po boku džihádistov. Nie je však jasné, čo sa s nimi v konečnom dôsledku stalo.

Na základe údajov poskytnutých vládami 33 krajín The Soufan Center uvádza, že najmenej 5 600 z nich sa pravdepodobne už vrátilo domov. Medzi nimi 400 z 3 417 bojovníkov z Ruska, 760 z 3 244 bojovníkov zo Saudskej Arábie, 800 zo 2 926 bojovníkov z Tuniska a 271 z 1 910 militantov z Francúzska, uvádza spravodajský portál BBC.