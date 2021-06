Vyše polovica Slovákov by išla k referendu o predčasných voľbách, najväčšiu účasť by mali voliči Smeru a Hlasu

Na referende o predčasných parlamentných voľbách by sa zúčastnilo 52,9 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 2. do 9. júna na vzorke 1 011 respondentov.

Možnosť „určite áno“ pritom označilo 33,3 percenta opýtaných, za alternatívu „skôr áno“ sa vyjadrilo 19,6 percenta. Naopak, k referendu by nešlo 33,7 percenta obyvateľov Slovenska, zvyšných 13,4 percenta si vybralo možnosť, že sú rozhodnutí „pol na pol“.

K referendu by šli aj voliči Za ľudí

Najväčšiu účasť na referende deklarovali voliči opozičných strán Smer – sociálna demokracia (96 percent), Hlas – sociálna demokracia (88 percent) a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (74 percent).

Spomedzi vládnych strán by k referendu šli predovšetkým voliči strán Za ľudí (53 percent) a Sloboda a Solidarita (50 percent). Podporu referenda pod úroveň potrebných 50 percent vyjadrili voliči hnutí Sme rodina (46 percent) a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (26 percent).

Referendum posudzuju Ústavný súd

Petičný výbor odovzdal petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, ktorá obsahuje viac ako 600-tisíc podpisov, v podateľni Prezidentského paláca 3. mája.

Prezidentka následne v polovici mája požiadala Ústavný súd SR aby posúdil, či predmet navrhovaného referenda je, alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Ústavný súd SR má na rozhodnutie 60 dní.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.