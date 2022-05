Vyšehrad Fylm. Najúspešnejšia česká komédia v roku 2022

Lavi sa rúti ako lavína. V priebehu prvého víkendu film videlo viac ako 200 000 divákov a dnes ich je už viac ako 400 000!

Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je stále rovnako nekorektný a za hranou, len mu život prináša nové dobrodružstvá a prekvapenia, ktoré z neho robia dospelejšieho Laviho.

Od chvíle, keď sme Julia Lavického (Jakub Štáfek) videli naposledy (áno, bolo to vtedy, keď „predal“ zápas, ale zabudol na to, a dal krásny gól), ubehol už nejaký čas. Lavi je, ako by povedal jeho agent Jarda (Jakub Prachař), stále rovnaký dement, ale začalo sa mu konečne dariť. A to ako vo futbalovom, tak v osobnom živote. S Vyšehradom postúpil do druhej ligy, kde vedie tabuľku strelcov, opäť po ňom pokukujú zámožnejšie kluby, dokonca požiadal o ruku svoju priateľku Luciu (Šárka Vaculíková), sestru Jardy…

Na svadbe, ktorá stála majland, ale zistí, že má už osemročného syna, čo novomanželku rozhodne nepoteší. Nedostatok financií sa rozhodne riešiť pôžičkou od nie práve čestných ľudí, zároveň sa snaží neprísť o manželku hneď vo svadobný deň, postarať sa o dieťa, čo je mu na míle vzdialené, dostať sa z Vyšehradu niekam vyššie, alebo sa pobiť s praktikami istého futbalového Taťku… Jednoducho už zase sa rúti ako lavína – z jedného problému do druhého!

Neukočírovateľný futbalista Julius Lavický tak bude na veľkom filmovom plátne žiť svoj neuveriteľný život plný divokých večierkov, rýchlych áut, sporo odetých žien a samozrejme aj svojho milovaného športu. Síce v ňom toľko nevyniká, ale škandály okolo neho dokáže vytvárať neuveriteľné. Diváci sa tak môžu tešiť na na nekompromisný humor, na nekorektné a vtipné hlášky a situácie, do ktorých sa dokáže dostať len také nemehlo, ako je Julius Lavi Lavický.

Film, ktorý má asi najdrahší komparz v histórii – VYŠEHRAD FYLM uvidíte aj také športové hviezdy ako Tomáš Rosický, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Tomáš Řepka, Václav Kadlec, Roman Bednář, Ondřej Pavelec alebo Jakub Voráček.

Okrem Laviho Jakuba Štáfka alebo Jakuba Prachřa ako jeho všetko schopného agenta Jardu, sa na plátne objaví tiež Laviho priateľka Lucia ( Šárka Vaculíková), tréner Žloutek ( Jiří Ployhar), šéf FK Slavoj Vyšehrad Král (Ondřej Pavelka), Laviho mama (Věra Hlaváčková), alebo rodičia jeho priateľky Lucky (Ivana Chýlková a David Prachař).

Malú rolu v štýle otca marvel filmov si zahral aj producent Ctibor Pouba.

VYŠEHRAD Fylm vznikol v produkcii Gangbang production a natáčal sa v lete a na jeseň roku 2020. Do kín film uvedie 19. mája distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia.

