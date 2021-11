Vyšehrad: Fylm v kinách už na jar 2022

Julius „Lavi“ Lavický, futbalista, ktorý ovládol pred pár rokmi onlinový svet, sa konečne na jar budúceho roku dostaví aj na filmové ihrisko s plnohodnotným a plnokrvným Fylmom. Vyšehrad: Fylm predstaví Jakuba Štáfka ako nezameniteľného Laviho, Jakuba Prachaře ako jeho agenta Jardu a Šárku Vaculíkovou ako Laviho „duty free“ partnerku Lucii. Diváci sa však môžu tešiť tiež na celú plejádu hviezd hereckých, ale i športových. Chýbať snáď bude len Jarda Jágr…

Po úspechu seriálu, ktorý tvorcovia ponúkli toto leto divákom v špeciálnom zostrihu ako Vyšehrad: Seryál sa v polovici apríla budúceho roka dostane do kín konečne i Vyšehrad: Fylm. Bývalého hráča pražskej Sparty opäť nezameniteľne stvárnil Jakub Štáfek.„Lavi je i ve filmu stejný jako v seriálu. Sledujeme ale, jak se mu daří dál. Chce se polepšit, dostat se výš, vidíme i do jeho rodinného života, ve kterém se objeví například i dítě. Lavi roste s námi se všemi, ale stejně je to pořád ten dement, jak ho diváci znají,“ vysvetlil Jakub Štáfek, ktorý sa postavil tentokrát za kameru i ako režisér spolu s Martinom Koppom. Producentský post opäť patrí Ctiborovi Poubovi a Janovi Kallistovi.

Už teraz, pol roka pred premiérou, tvorcovia prichádzajú s teaserom, ktorý musel byť pre svoju explicitnosť niekoľkokrát prestrihaný, ale odhaľuje už niektoré športové mená, ktoré diváci vo Fylme uvidia. „Když mi Kuba Štáfek říkal, že bude natáčet celovečerní film, a že bych tam mohl dělat nějaké křoví, tak jsem měl radost. Měl jsem rád seriál Vyšehrad a byla velká škoda, že to skončilo,” zdôveril sa najlepší futbalista Českej republiky z rokov 1996 a 1999 Patrik Berger. Podobne ponuku zahrať si vo filme vnímal aj Vladimír Šmicer. „Ty historky, které byly v seriálu, byly dost reálné. Sledovali jsme to a moc nás to bavilo. Takže jsme rádi přijeli na natáčení filmu. Kuba hraje Laviho skvěle, je vidět, že to z něj jde úplně samo,“ dodal prvý český víťaz Ligy majstrov UEFA z roku 2005 a Futbalista roku 2008.

Laviho agent Jarda alias Jakub Prachař vo Fylme predstaví aj svojich filmových rodičov Ivanu Chýlkovú a Davida Prachaře. FK Slavoj Vyšehrad ďalej nenapodobiteľne prezentujú Ondřej Pavelka a Jiří Ployhar. Nesmie chýbať ani Laviho mama Věra Hlaváčková. V nových rolách sa objavia Jaroslav Plesl, David Novotný či Miroslav Hanuš. Športovú oblasť potom zastúpi napríklad ešte Jan Koller, Roman Bednár, Václav Kadlec alebo Ondřej Pavelec.

Film Vyšehrad vznikol v produkcii Gangbang production a nakrúcal sa v lete a na jeseň roku 2020. Do kín doputuje pravdepodobne 14. apríla 2022 a uvedie spoločnosť MAGIC BOX Slovakia.

Informačný servis