Vyšehradská štvorka sa podľa Danka stretne so štátmi Pobaltia, iniciátorom bude slovenský parlament

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský parlament bude iniciátorom stretnutia Visegrádskej štvorky (V4) a pobaltských štátov.

O tejto možnosti predseda Národnej rady SR Andrej Danko informoval predsedníčku parlamentu Lotyšska Inaru Murniece a prezidenta Lotyšskej republiky Raimondsa Vejonisa na záver svojej oficiálnej cesty v Lotyšsku. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR Zuzana Čižmáriková.

„Takéto stretnutie by mohlo byť prínosné pre obe strany. Identifikovali by sme tak naše spoločné problémy a vedeli by sme následne nastaviť lepšiu spoluprácu v rámci Európskej únie. Spoločne tak vieme vyvážiť pozíciu silných štátov, ktoré, samozrejme, viac pozerajú na vlastné ekonomické záujmy,“ vyhlásil po stretnutí s lotyšskými politickými partnermi predseda slovenského parlamentu Andrej Danko.

Zdôraznil, že Európska únia je jedinečný projekt a musí byť v našom záujme, aby bola jednotná a silná.

Ako ďalej informuje tlačová správa, parlamentná delegácia bola aj pri podpise Memoranda o porozumení medzi Národným ústavom detským chorôb v Bratislave a Detskou univerzitnou nemocnicou v Rige.

V memorande si obe strany dohodli spoluprácu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a dohodli aj podmienky o zabezpečení cirkulácií lekárov vedecko-výskumnej činnosti. Parlamentná návšteva bola v Lotyšsku po 15 rokoch.