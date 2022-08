Vyšetrenie očí môže včas odhaliť viacero ochorení. Dajte si ich vyšetriť zadarmo

Predchádzať problémom s očami pomôžu najmä pravidelné návštevy očnej ambulancie. Navyše, existuje množstvo iných ochorení, ktoré sa práve z očí dajú vyčítať. Bezbolestným spôsobom vie očný lekár odhaliť vysoký krvný tlak či zle liečený diabetes. Všeobecná zdravotná poisťovňa preto prináša v spolupráci s FOKUS očná optika možnosť pre svojich poistencov – DARCOV KRVI využiť počas augusta odborné poradenstvo a vyšetrenie zraku zadarmo. Aj touto formou sa im chce odvďačiť za to, že pomáhajú zachraňovať ľudské životy.

VšZP tento rok rozšírila ponuku benefitov pre darcov krvi z radov svojich poistencov. Po novom si každý z nich za každý jeden odber môže v ktorejkoľvek pobočke vyzdvihnúť balíček vitamínov na rýchlejšiu regeneráciu po darovaní.

Pre túto skupinu poistencov VšZP pripravila ešte jednu formu poďakovania – bezplatné vyšetrenie zraku, ktoré môžu absolvovať v priebehu augusta. „Naši poistenci, ktorí sa rozhodnú darovať krv, získajú vyšetrenie zraku a odborné poradenstvo v oblasti zraku zadarmo. Túto možnosť majú v sieti FOKUS očná optika po celom Slovensku. Poistenci si môžu vybrať z viac ako 70 prevádzok. Je to jeden zo spôsobov ako sa im chceme poďakovať za ich nezištnú službu a rozšíriť pre nich možnosti prevencie. Vyšetrenie oka totiž dokáže odhaliť omnoho viac, ako len ochorenie zraku,“ spresnila manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová..

„Prevenciu zraku berieme vážne. Preventívne prehliadky zraku môžu zistiť množstvo pomerne častých chýb očí, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus. Vďaka včasnej diagnostike možno predísť aj vážnejším ochoreniam,“ upozorňuje Daniela Vocetková, manažérka marketingu FOKUS očná optika.

U mladých ľudí sa preto odporúča kontrola každé dva až tri roky, u ľudí nad 40 rokov by mali byť návštevy ešte častejšie. „Počas vyšetrenia vám optometrista zmeria zrak vo vyšetrovni najskôr prístrojom. Ak okuliare nosíte, vezmite si ich so sebou, optometrista sa pozrie, aké máte dioptrie a porovná s nameraným stavom. Ak vám optometrista zistí refrakčnú chybu oka ako je krátkozrakosť či ďalekozrakosť, presuniete sa na meranie zraku pomocou skúšobnej sady sklíčok. Zároveň s vyšetrením vám bude poskytnuté odborné poradenstvo, ako sa čo najlepšie starať o svoj zrak alebo ako rýchlo uľaviť unaveným očiam,“ opisuje D. Vocetková.

Za prvých sedem mesiacov tohto roka navštívilo očného lekára 358 000 poistencov VšZP, niektorí aj s viacerými problémami. Oči vedia veľa prezradiť o našom celkovom zdravotnom stave. „Jediným spôsobom, ako sa neinvazívne môžeme pozrieť dovnútra človeka, je pozrieť sa pomocou našich vyšetrovacích možností do oka. Tak dokážeme odhaliť už v počiatočnom štádiu napríklad hypertenziu, zle liečený diabetes, rozvíjajúce sa systémové ochorenia, napr. artritída sa prejavuje očnými zápalmi a prvé príznaky roztrúsenej sklerózy sú najmä už žien viditeľné tiež najskôr na očiach,“ hovorí MUDr. Pavol Veselý z VESELY Očná klinika. Ak zmeny na oku nasvedčujú napríklad tomu, že človek má vysoký krvný tlak, aj keď on ešte žiadne príznaky nepociťuje, oftalmológ mu vie včas odporučiť, aby navštívil internistu.

Aj to sú dôvody pre ktoré VšZP podporuje prevenciu. Darcovia krvi sa na bezplatné vyšetrenie zraku v mesiaci august môžu objednať na webovej stránke www.fokusoptika.sk. Poistenec si vyberie službu „Screening zraku pre Darcovi krvi“ a zvolí si termín a prevádzku optiky, ktorá mu najviac vyhovuje. Darcovia môžu zároveň využiť aj viac ako tri desiatky zliav a výhod, ktoré špeciálne pre nich VšZP zabezpečila. Zoznam nájdu aj v mobilnej aplikácii.

VšZP ponúka pre všetkých množstvo benefitov na oči

VšZP umožňuje čerpať až 100 eurový príspevok na okuliarový rám pre deti, a to bez ohľadu na výšku dioptrií. Príspevok možno využiť aj na okuliarové šošovky pri výške dioptrie nad +4/-4 pre deti do 18 rokov.

Rovnakú výšku príspevku môžu využiť aj dospelí na okuliarové šošovky. VšZP tiež pripravila na budúci rok novinku, vďaka ktorej poistenci budú môcť od januára 2023 požiadať o príspevok 100 eur na okuliarové rámy pre dospelých.

Ten, kto sa chce okuliarov naopak zbaviť, využiť môžete príspevok v hodnote 450 eur na laserovú operáciu očí. v ktorejkoľvek zmluvnej očnej klinike, a to už pri výške dioptrií +1/-1. Príspevky ponúka poisťovňa v rámci Peňaženky zdravia MAXI. Bohatú ponuku benefitov, ale najmä spoľahlivú zdravotnú starostlivosť môžu od 1. januára 2023 využívať všetci, ktorí sa do VšZP prepoistia do 30. septembra 2022.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.