Vyšetrovanie vraždy učiteľky v Írsku pozorne sleduje aj naše ministerstvo, podľa médií mal byť vrahom Slovák (video)

Vyšetrovanie vraždy 23-ročnej učiteľky Ashling Murphy v Tullamore v Írsku pozorne sleduje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) aj slovenský zastupiteľský úrad v Dubline.

Uviedol to pred rokovaním vlády hovorca MZVEZ SR Juraj Tomaga. Britský denník The Times totiž informoval, že by páchateľom mohol byť slovenský občan. K danej informácii sa však hovorca nechcel vyjadriť.

Bližšie informácie neposkytnú

„Vzhľadom na to, že ide o neoficiálne informácie, nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie. Rovnako nebudem komentovať ani identitu tohto občana, nakoľko nebolo vznesené žiadne obvinenie,“ povedal Tomaga.

Dodal, že bežný postup v podobných prípadoch je taký, že ak bude vznesené obvinenie a občan požiada o konzulárnu asistenciu, tak MZVEZ SR mu samozrejme pomôže v rámci jeho možností.

Zatknutý muž mal podozrivé zranenia

Ako informuje írsky verejnoprávny vysielateľ RTE, v írskom Tullamore vyšetrujú vraždu 23-ročnej učiteľky, na ktorú niekto v stredu 19. januára zaútočil počas toho, ako cvičila vonku. Momentálne na stanici Tullamore Garda Station vypočúvajú 31-ročného muža.

Toho zatkli krátko potom, čo ho prepustili z nemocnice St James’s Hospital v Dubline, kam prišiel s podozrivými zraneniami. Národnosť podozrivého RTE zatiaľ nespomenul.