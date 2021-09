Vyšetrovatelia inšpekcie odmietajú osočovanie a účelovú dehonestáciu svojej práce

Vyšetrovatelia a operatívci Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR (ÚIS MV SR) kategoricky odmietajú účelovú dehonestáciu výsledkov ich práce, bezprecedentné verejné osočovanie a spájanie s akýmikoľvek kriminálne závadovými alebo politicky exponovanými osobami. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré poskytol vedúci oddelenia vyšetrovania odboru inšpekčnej služby Západ ÚIS MV SR Lukáš Vavrinec.

Príslušníci policajnej inšpekcie tak reagujú na vyhlásenia niektorých politikov a politických komentátorov, ktorí označili obvinenie štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry z tímu Očistec alebo dočasného šéfa inšpekcie Petra Sch. za „protiúder mafie“.

Z bezprávia nemôže vzniknúť právo

Signatári pripomínajú, že úlohou Úradu inšpekčnej služby je odhaľovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vrátane príslušníkov Policajného zboru.

„Týmto ubezpečujeme všetkých, že tak ako väčšinu slušných a spravodlivých ľudí ani nás neteší, ak neplatí rovnosť pred zákonom pre každého jednotlivca. O to viac, ak páchateľmi trestnej činnosti sú naši vlastní kolegovia, príslušníci Policajného zboru,“ konštatujú.

Zároveň príslušníci inšpekcie zdôrazňujú, že si ctia zákon a odmietajú skutočnosť, že by vytvárali akékoľvek prekážky v odhaľovaní trestnej činnosti a zisťovaní jej páchateľov.

„Rovnako však všetci zastávame názor, že spravodlivosť by mala byť dosahovaná výlučne zákonnými prostriedkami. V opačnom prípade bude akákoľvek snaha o elimináciu trestnej činnosti v našej spoločnosti len prázdnym gestom, nakoľko na ceste do cieľa zvaného spravodlivosť nemôžu viesť žiadne účelové skratky, tak ako z bezprávia nemôže vzniknúť právo,“ uvádzajú signatári.

Pochvaly ani podpory sa nedočkajú

Zároveň príslušníci inšpekcie konštatujú, že za svoju prácu nezožnú žiadnu pochvalu a nebude im poskytnutá ani žiadna podpora ani zo strany väčšiny nadriadených a funkcionárov Policajného zboru.

„Trváme však na tom, že tak ako vždy v minulosti, tak aj v súčasnosti v predmetnej trestnej veci sme si plnili a stále plníme všetky naše povinnosti s najlepším vedomím a svedomím, a predovšetkým v súlade so zákonom. V každom prípade sme presvedčení a vieme, že vo všetkom, čo tvrdíme, máme pravdu a pravda je dcérou času, nie autority,“ dodali príslušníci inšpekcie.

Verejným vyhlásením sa už skôr obvinených kolegov Jána Č., Pavla Ď, Štefana M. a Milana S. zastali aj príslušníci NAKA. Vo vyhlásení zo 14. septembra zdôraznili, že sú presvedčení, že ich kolegovia nemanipulovali výpovede svedkov.

„Chceme dôrazne vyjadriť jednohlasne presvedčenie, že ak by títo páchali trestnú činnosť, že by bolo dôvodné ich obviniť za zločiny a dokonca ich obmedziť na osobnej slobode, my sami by sme o tom museli mať z mnohoročnej spolupráce na konkrétnych trestných veciach jednoznačne vedomosť a boli sme prví, vrátane kolegov zadržaných, ktorí by to odhalili a riešili, ako to bolo nespočetnekrát počas našej praxe. Nič také sa ale v tomto prípade nestalo a v súčasnosti dochádza buď k omylom, alebo úmyselne k tomu, že niektoré orgány činné v trestnom konaní svoju činnosť, z nášho pohľadu a hlavne na základe našej znalosti informácií, vykonávajú tak, že to v nás vzbudzuje dôvodnú obavu, že tieto kroky nesledujú zákonné účely, na ktoré sami zásadne a výhradne dbáme pri našej činnosti ako orgánov činných v trestnom konaní,“ vyhlásili príslušníci NAKA.