Vyšetrovatelia vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice sú blízko k objednávateľom, povedal Čižnár

BRATISLAVA 17. februára (Webnoviny.sk) – Vyšetrovatelia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú podľa slov generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára blízko k objednávateľom. Uviedol to v sobotňajšej relácii V politike televízie TA3.

Pôvodný termín podania žalôb nestihnú

Povedal tiež, že vyšetrovatelia by podľa neho boli bližšie, ak by nedošlo k únikom informácií. Pôvodne chceli podať orgány činné v trestnom konaní podať obžaloby v priebehu februára tohto roka, podľa Čižnára by sa tak mohlo stať v priebehu leta.

Zopakoval, že ak to bude možné, bude prokuratúra informovať verejnosť. „Vyšetrovací tím pracuje veľmi promptne a veľmi rýchlo. Vieme, že pôvodný termín na podanie žalôb nestihneme, ale možno by to mohlo byť v priebehu prvej polovice leta,“ povedal s tým, že nebude dávať žiadne záväzné termíny. Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača 21. februára 2018.

Nemajú dôvod tajiť informácie

„Od začiatku bolo prezentované, že sa tento prípad zametie pod koberec. Súčasné výsledky považujem za veľmi dobré a sme niekde v polovici. Máme vykonávateľov, ale potrebujeme to dotiahnuť až k objednávateľom. Áno, sme k nim možno blízko, ale mohli sme byť ešte bližšie podľa mňa,“ povedal Čižnár.

„Nemáme dôvod tajiť informácie, na druhej strane nám veľmi škodia úniky informácií,“ doplnil. Povedal aj, že v prípade úniku informácii sú vedené dve trestné stíhania zatiaľ vo veci. Prokuratúra chce chrániť podľa jej šéfa aj novinárov.

Okrem spomínaných trestných stíhaní je vedené aj jedno za nebezpečné sledovanie. „Netvrdím, že by sme mali všetko vyšetrené, ak by neboli úniky, ale podľa mňa by sme boli ďalej,“ dodal. Úniky informácií do médií podľa neho spôsobilo to, že sa niektoré úkony museli realizovať v rozdielnom poradí, ako boli pôvodne naplánované.

Verejnosť sa dozvie úplne všetko

Šéf Generálnej prokuratúry SR pripomenul, že v prípade prípravy troch úkladných vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Patra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica išlo iba o zhodu náhod, že neprišlo k realizácii vraždy prokurátora Žilinku.

Tvrdí, že rozdelenie časti vyšetrovania pomôže vyšetrovateľom, aby mohli konať rýchlejšie a efektívnejšie. Čižnár tiež prisľúbil informácie k prípadu, ak to bude možné.

„Keď sa to bude dať, tak sa verejnosť dozvie úplne všetko. Nemáme dôvod niečo tajiť, veď sa budeme chcieť určite pochváliť dobre vykonanou prácou,“ uzavrel.