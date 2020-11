Vyšiel Harry Potter s ilustráciami slovenského grafika

Zažite znova 7 magických rokov v Rokforte!

Pre skalných aj začínajúcich čitateľov Harryho Pottera vyšiel špeciálny box pri príležitosti 20. výročia vydania prvého príbehu nadčasovej ságy o chlapcovi s neobyčajnými schopnosťami na Slovensku.

Harry Potter BOX .

„Keď ma oslovili z vydavateľstva Ikar, bolo to úžasné. Na jednej strane zodpovednosť, ale zároveň som si to chcel užiť, vychutnať, nestresovať sa,“ tvrdí skúsený ilustrátor Adrián Macho, ktorý má na konte viacero knižiek a tá najznámejšia je o veľrybe Gerde.

Adrián Macho. Foto: Bux.sk

Ilustrované sú samozrejme len obálky spredu a zozadu, ako aj celý box, do ktorého sú knihy vložené. Knihy vo vnútri nemajú jeho ilustrácie, to by sa nedalo stihnúť. Potterovské knihy ilustroval slávny výtvarník Jim Kay a ten si myslel, že prvý diel spraví za rok…napokon mu to trvalo tri roky.

„Musel som zabudnúť na všetky filmové verzie, postavy, situácie, a ísť svojou cestou. Vymyslieť niečo úplne iné. Napríklad pri Rokforte som sa inšpiroval naším Bojnickým zámkom. Chcel som to prepojiť s niečím reálnym, čo všetci doma poznáme. Takže som využil to lomenie striešky na vežičkách… Alebo Hagridova chalupa vo filmoch je kamenná s kamennou strechou. Moja chalupa je celá drevená so slamenou strechou, v ktorej sú vtáčie búdky. Snažil som sa do tých ilustrácií vniesť aj svoje vlastné originálne prvky,“ vysvetľuje Adrián Macho v rozhovore pre podcast Knižný kompas .

https://www.podbean.com/ew/pb-x5hci-f1f2b8

Foto: Bux.sk

Panoramatický pohľad na vlak, ktorý vidíte na tomto špeciálnom boxe, prináša prekvapujúce momenty a láka nás postupne vytiahnuť knižky, ponoriť sa do pôsobivých scén na obálkach a objavovať skrytý význam symbolov a čarovných predmetov, ktoré sa viažu k deju siedmich vzrušujúcich príbehov.

Toto mimoriadne vydanie urobí radosť rovnako zberateľom, ako aj novej generácii mladých čitateľov.

Foto: Bux.sk

Špeciálny Harry Potter BOX obsahuje:

Harry Potter a Kameň mudrcov Harry Potter a Tajomná komnata Harry Potter a Väzeň z Azkabanu Harry Potter a Ohnivá čaša Harry Potter a Fénixov rád Harry Potter a Polovičný princ Harry Potter a Dary smrti

Je zaujímavé, že o tento špeciálny box Harry Potter s ilustráciami Adriána Macha majú záujem zberatelia z celého sveta – vydavateľstvu, či samotnému Adriánovi sa hlásia ľudia z Česka, USA, Veľkej Británie a chcú si box objednať…hoci väčšina slovenčine nerozumie :-)

Foto: Bux.sk

Sedem kníh v boxe vychádza s pôvodnými prekladmi, má pevnú väzbu, nové obálky a predsádky vytvorené Adriánom Machom.

Milan Buno, knižný publicista

