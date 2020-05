Vysielacie stanice na celom svete bojujú počas pandémie proti šíreniu falošných správ

Medzinárodné vysielacie stanice na celom svete zdôraznili rolu, ktorú zohrávajú v boji proti dezinformáciám v čase pandémie koronavírusu.

V spoločnom stanovisku zverejnenom v utorok médiá zo Spojených štátov, Európy, Kanady, Japonska a Austrálie uviedli, že „boj proti šíreniu falošných správ o ochorení a liečbach, predovšetkým na sociálnych médiách, zmobilizoval všetky naše pracoviská“.

Médiá a mediálne spoločnosti, medzi nimi France Médias Monde, Deutsche Welle, BBC World Service, NHK World, CBC Radio-Canada, ABC Australia a U.S. Agency for Global Media, ktorá zahŕňa stanicu Voice of America a Radio Free Asia, tiež uviedli, že počas pandémie zaznamenali silný nárast sledovanosti.

Podľa zverejnených údajov sa im každý týždeň prostredníctvom ich webových stránok, televíznych a rozhlasových staníc darí prinášať informácie k viac než jednej miliarde ľudí na celom svete.