Vysielanie LOH 2021 v Tokiu bude jedinečným televíznym projektom RTVS. Prvýkrát v histórii bude kompletné vysielanie zabezpečené priamo z dejiska

V piatok 23. júla sa otváracím ceremoniálom začnú letné olympijské hry. RTVS pripravuje pre divákov jedinečné televízne vysielanie počas celého trvania olympiády, ktoré bude zabezpečené prvýkrát v histórii priamo z dejiska najväčšej športovej udalosti roka v Tokiu. Z pohľadu technického a personálneho zabezpečenia ide o najväčší športový televízny projekt za posledné desaťročia. Olympiáda bude aj súčasťou rozhlasového vysielania Rádia Slovensko a športoví fanúšikovia nájdu všetky dôležité informácie, vrátane priamych prenosov, aj na webe RTVS.

„Hry 32. olympiády sú ťažiskovým projektom multišportového roka 2021. Objem vysielania, dĺžka, náročnosť a kvantita prípravných prác, vrátane dôkladne plánovanej logistiky z neho robia najambicióznejšiu operáciu v histórii športového vysielania na Slovensku. Technologické riešenie projektu Letných olympijských hier 2020 v Tokiu je unikátne z pohľadu realizácie športových udalostí tohto typu v RTVS za posledných 20 rokov. RTVS jeho prípravou strávila 14 mesiacov. Kompletnú výrobu a vysielanie celej športovej udalosti bude RTVS zastrešovať priamo z Tokia,“ hovorí riaditeľ sekcie športu Matej Hajko.

RTVS vysiela do dejiska olympiády 60-členný štáb, a to vrátane rozhlasových pracovníkov. RTVS, na základe predchádzajúcich pozitívnych skúsenosti s profesionálnou prácou výrobného štábu z Atén 2004, Pekingu 2008 a Londýna 2012, oslovili na spoluprácu aj producenti medzinárodného olympijského signálu z firmy OBS (Olympic broadcasting services). Vyše 20-členný štáb pracovníkov a spolupracovníkov RTVS bude produkovať kompletný program streleckých súťaží, ktorý budú odoberať všetci vysielatelia olympijských hier. RTVS si aj týmto potvrdila miesto medzi vyspelými televíziami, kam patrí nielen kvalitou spracovania olympijského obsahu, ale aj jeho vytváraním tak, aby spĺňal prísne medzinárodné štandardy najväčšej udalosti športov.

Projekt vysielania LOH 2021 v Tokiu vznikol kompletne v rámci interných kapacít RTVS. V Tokiu tak vzniknú 3 kompletné televízne pracoviská: televízne Olympijské štúdio, hlavná technická kontrola a centrálny ingest a postprodukčné pracovisko – strižne.

„Technologické riešenie umožňuje lokálne spracovania obrazu a zvuku Olympijského štúdia, medzinárodných športových signálov zo športovísk a unikátnych novinárskych zón pre okamžité spájanie sa so športovcami po ich výkone. RTVS bude mať k dispozícii štúdiové zázemie pre vysielanie v HD rozlíšení. Samozrejmosťou sú obrazové efetky, možnosť využitia grafických prvkov a ostatné štandardné štúdiové prvky. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme naprieč Olympijským štúdiom a réžiou implementovali technológiu umožňujúcu vzdialené nadviazanie obrazového a zvukového spojenia s respondetami kdekoľvek na svete,“ približuje riaditeľ sekcie techniky Roman Skřivánek.

Váha technológie, ktorú RTVS už poslala do Tokia je približne 2 tony a po príchode bude úlohou tímu sekcie techniky do televíznych priestorov IBC v Tokiu kompletnú technológiu do 4 dní vybaliť, zapojiť, pripojiť a spustiť vysielanie.

Živé vysielanie na obrazovkách RTVS bude začínať každý deň v skorých ranných hodinách medzi 1.00 a 2:00 h. Priame prenosy sa budú striedať so vstupmi zo štúdia počas celého dňa až do záveru olympijského programu pred 17.00 h. Nasledovať bude približne trojhodinový blok záznamov z olympijských športových disciplín. V hlavnom vysielacom čase sa diváci môžu tešiť na hodinové sumárne štúdio s pohľadom na to najdôležitejšie a najzaujímavejšie dianie z daného dňa, kombinované s pôvodnými reportážami našich štábov priamo z dejiska LOH 2021 v Tokiu.

Moderátormi olympijských štúdií budú Marcel Merčiak a Ján Žgravčák, editorom denného sumáru, ako aj časti Gólov bodov sekúnd, venovanej olympiáde, bude Matúš Krutý. Olympijský komentátorský tím tvoria Alfons Juck, Stano Ščepán, Pavol Gašpar, Ľuboš Hlavena, Tomáš Košec, Vladimír Genda, Marek Marušiak, Dominik Kríž a Peter Zagiba. Ten dopĺňa tím redaktorov a reportérov Tomáš Zagiba, Samuel Brečka, Andrej Bartaloš, Tomáš Kotlárik, Barbora Žiačiková, Tomáš Tančibok, Patrik Mitas a Marek Zsolnai.

V štúdiových vstupoch su budú moderátori spájať naživo s našimi reprezentantmi, trénermi a inými členmi slovenskej olympijskej výpravy. V štúdiách venovaných tradične úspešným športom, ako napríklad streľba, či kanoistika, sa budú moderátori spájať aj so športovými expertami.

Olympijské hry v Tokiu budú výrazne rezonovať aj vo vysielaní Rádia Slovensko. RTVS posiela do metropoly Japonska trojčlenný rozhlasový tím v zložení Matúš Čunderlík, Svetlana Barátová a Adam Bohuš. Redaktori budú priamo z dejiska podujatia informovať predovšetkým o výkonoch a výsledkoch slovenských olympionikov, a to prostredníctvom živých vstupov, či rozhovorov so športovcami, s členmi realizačných tímov a vedením slovenskej výpravy na olympiáde. Každý deň od polnoci bude Rádio Slovensko naživo priamo z Tokia mapovať dianie na hrách pod piatimi kruhmi, pričom moderované Olympijské štúdio Rádia Slovensko začne vždy o 4.30 h. V rozhlasovom vysielaní sa poslucháči dozvedia aktuálne informácie z Tokia počas celého dňa až do neskorého popoludnia. Olympijské sumáre z každého dňa zaznejú vždy po 18.25 h v Športžurnále Rádia Slovensko.

„Snahou RTVS je vo vysielaní zachytiť predovšetkým súťaž každého člena slovenskej olympijskej výpravy a divákom chceme tiež ponúknuť čo najviac finálových disciplín, aby mali šancu spoznať čo najviac olympijských víťazov či medailistov. Najväčší dôraz pritom budeme klásť na tradičné olympijské programové dominanty, ako atletika, či plávanie a v neposlednom rade budeme chcieť divákom priblížiť športy, ktorými MOV inovuje olympijský program, ako skateboarding, basketbal 3×3, či športové lezenie,“ upresňuje Matej Hajko.

Program budú dopĺňať aj atraktívne duely v kolektívnych, najmä palubovkových športoch, pre ktoré je olympiáda vrcholným turnajom a dvakrát denne, v 10-minútových moderovaných blokoch, budú moderátorka Oľga Konečná a redaktor Ivan Janko prinášať informácie od SOŠV z Olympijského festivalu v Šamoríne.

Od 19. júla bude spustená aj špeciálna podstránka na webe RTVS, na ktorej diváci nájdu všetky informácie o našej olympijskej reprezentácii, aktuálne informácie z diania v Tokiu, kompletný program olympiády a priebežné výsledky ako aj živé vysielanie a archív. Všetky športové prenosy, ktoré budú odvysielané v televíznom vysielaní budú dostupné aj na webe, a to v najvyššom možnom rozlíšení Full HD.

