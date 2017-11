Výškar Baršim a viacbojárka Thiamová sa stali najlepšími atlétmi roka

MONTE CARLO 24. novembra (WebNoviny.sk) – Svetovými atlétmi roka 2017 sa stali katarský výškar Mutaz Baršim a belgická sedembojárka Nafissatou Thiamová, obaja svetoví šampióni vo svojich disciplínach z Londýna 2017. Výsledky ankety slávnostne vyhlásili v piatok v Monte Carle.

Ďalšími finalistami boli u mužov štvorstovkár Wayde van Niekerk z Juhoafrickej republiky a britský vytrvalec Mo Farah, u žien etiópska vytrvalkyňa Almaz Ayanová a žrdkárka Ekaterini Stefanídiová z Grécka.

Prvý výškar v histórii s prestížnym ocenením

Baršim je prvý výškar v histórii, ktorý získal toto prestížne ocenenie. Dvadsaťšesťročný Katarčan sudánskeho pôvodu získal okrem titulu majstra sveta aj celkové prvenstvo v Diamantovej lige IAAF. Víťaz Banskobystrickej latky 2015 a rekordér tohto populárneho podujatia (240 cm) predviedol tri najlepšie skoky v sezóne (dvakrát 240, raz 238 cm) a patrí mu až 9 z 11 najlepších výkonov (od 235 po 240 cm).

„Odkedy som v roku 2014 prekonal 243 cm, trápili ma problémy s chrbtom a kolenami. Aj preto som bol v rokoch 2015 a 2016 raz hore a raz dolu. Musel som zmeniť rozbeh, začal som vo väčšom oblúku. Vďaka Bohu, naďalej som mohol skákať vysoko, nič ma už nebrzdilo, necítil som nijakú bolesť. Cítil som sa opäť uvoľnený. Tréner povedal: ak to bude takto počas celej sezóny, bude to skvelé. Neponáhľali sme sa, išli sme za naším cieľom krok za krokom,“ vyhlásil Mutaz Baršim, ktorého v začiatkoch pripravoval aj slovenský kouč v službách katarského športového centra Aspire Ľuboš Benko.

Nafissatou Thiamová je druhá viacbojárka v histórii ankety s ocenením Svetová atlétka roka. Pred ňou ho získala v roku 1994 Američanka Jackie Joynerová-Kerseeová. Vlani na gala večere IAAF dostala ocenenie Vychádzajúca hviezda roka 2016.

Bolt dostal cenu prezidenta IAAF

Dvadsaťtriročná Belgičanka najprv v marci vyhrala v Belehrade európsky halový šampionát v päťboji vo svetovom výkone roka 4870 bodov. O dva mesiace neskôr v rakúskom Götzise nazbierala v sedemboji skvelých 7013 bodov a dostala sa na tretiu priečku v historických svetových tabuľkách. Na týchto pretekoch zaujala aj skvelými výkonmi vo výške (198 cm) a v hode oštepom (59,32 m). Úspešnú sezónu zakončila zlatom na augustových majstrovstvách sveta v Londýne. „Pracujte na sebe tvrdo a choďte vlastnou cestou,“ odporučila Thiamová na gala večere mladým atlétom.

Ocenenie pre Vychádzajúce hviezdy roka 2017 získali nórsky svetový šampión v behu na 400 m prekážok Karsten Warholm a venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová, tiež majsterka sveta z Londýna 2017. Trénerské ocenenie za rok 2017 odovzdali Juhoafričanke Anne Bothovej, ktorá pripravuje olympijského víťaza, majstra sveta a svetového rekordéra v behu na 400 m Wayda van Niekerka. Trénerstvu sa venuje už päť dekád. Cenu prezidenta IAAF dostal legendárny jamajský šprintér, 8-násobný olympijský víťaz a 11-násobný majster sveta Usain Bolt, ktorý po londýnskych MS ukončil kariéru.

Prehľad doterajších víťazov ankety Svetový atlét/atlétka roka:

1988 Carl Lewis (USA)/Florence Griffithová-Joynerová (USA)

1989 Roger Kingdom (USA)/Ana Fidelia Quirotová (Kuba)

1990 Steve Backley (V. Brit.)/Merlene Otteyová (Jam.)

1991 Carl Lewis (USA)/Katrin Krabbeová (Nem.)

1992 Kevin Young (USA)/Heike Henkelová (Nem.)

1993 Colin Jackson (V. Brit.)/Sally Gunnellová (V. Brit.)

1994 Noureddine Morceli (Alž.)/Jackie Joynerová-Kerseeová (USA)

1995 Jonathan Edwards (V. Brit.)/Gwen Torrenceová (USA)

1996 Michael Johnson (USA)/Svetlana Masterkovová (Rus.)

1997 Wilson Kipketer (Dán.)/Marion Jonesová (USA)

1998 Haile Gebrselassie (Et.)/Marion Jonesová (USA)

1999 Michael Johnson (USA)/Gabriela Szabová (Rum.)

2000 Jan Železný (ČR)/Marion Jonesová (USA) – neskôr jej pre doping titul odobrali

2001 Hicham El Guerrouj (Mar.)/Stacy Dragilová (USA)

2002 Hicham El Guerrouj (Mar.)/Paula Radcliffová (V. Brit.)

2003 Hicham El Guerrouj (Mar.)/Hestrie Cloeteová (JAR)

2004 Kenenisa Bekele (Et.)/Jelena Isinbajevová (Rus.)

2005 Kenenisa Bekele (Et.)/Jelena Isinbajevová (Rus.)

2006 Asafa Powell (Jam.)/Sanya Richardsová (USA)

2007 Tyson Gay (USA)/Meseret Defarová (Et.)

2008 Usain Bolt (Jam.)/Jelena Isinbajevová (Rus.)

2009 Usain Bolt (Jam.)/Sanya Richardsová (USA)

2010 David Rudisha (Keňa)/Blanka Vlašičová (Chorv.)

2011 Usain Bolt (Jam.)/Sally Pearsonová (Aus.)

2012 Usain Bolt (Jam.)/Allyson Felixová (USA)

2013 Usain Bolt (Jam.)/Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jam.)

2014 Renaud Lavillenie (Fr.)/Valerie Adamsová (N. Zél.)

2015 Ashton Eaton (USA)/Genzebe Dibabová (Et.)

2016 Usain Bolt (Jam.)/Almaz Ayanová (Et.)

2017 Mutaz Baršim (Katar)/ Nafissatou Thiamová (Belg.)