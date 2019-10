Výskumná loď RV Polarstern splynie s ľadom, stovky vedcov budú skúmať dopad klimatických zmien

Nemecký ľadoborec RV Polarstern našiel kryhu na zakotvenie a môže tak odštartovať svoju ročnú misiu. Loď nechajú na mieste splynúť s ľadom, pričom rozmrznúť by mala na budúci rok v septembri alebo októbri. Dovtedy ju nechajú unášať smerom k Severnému pólu.

„Po krátkom no intenzívnom hľadaní sme našli náš nový domov na niekoľko nasledujúcich mesiacov,“ povedal vedúci expedície Markus Rex z Inštitútu Alfreda Wegenera (AWI). „Možno to nie je perfektná kryha, je však najlepšia v tejto oblasti a ponúka lepšie pracovné podmienky, ako by sme mohli očakávať po teplom arktickom lete,“ dodal.

Dopad klimatických zmien

RV Polarstern sa vydal na cestu v septembri z nórskeho mesta Tromso spolu s ďalšou loďou. Preskúmali 16 možných miest s pomocou satelitných obrázkov a vrtuľníkov.

Napokon si vybrali kryhu s rozlohou 2,5 krát 3,5 kilometra. Počas nasledujúcich mesiacov sa na lodi vystrieda približne 600 medzinárodných odborníkov, ktorí budú skúmať dopad klimatických zmien.

Budú skúmať ľad aj faunu

Cieľom projektu MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) za 130 miliónov eur je skúmať všetky aspekty klimatického systému v Arktíde.

Okolo lode rozložia na ľade vedecké prístroje, niektoré do vzdialenosti až 50 kilometrov. Vedci budú skúmať ľad, oceán, atmosféru a dokonca aj tamojšiu faunu. Ročný výskum má viesť k väčšej istote pri prognózach budúcich zmien.