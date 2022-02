Vyslanie ruských vojakov na východ Ukrajiny je aktom vojny, tvrdí eurokomisár Reynders

Ruské rozhodnutie o uznaní nezávislosti ukrajinských separatistických regiónov Luhansk a Doneck a vyslanie vojakov na toto územie znamená „akt vojny“. V utorok to vyhlásil európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

EÚ je pripravená uvaliť sankcie

Ako dodal, blok 27 štátov je pripravený uvaliť na Rusko sankcie. V rozhovore pre belgickú televíznu stanicu RTBF dodal, že pre uskutočnenie tohto kroku je potrebná jednomyseľná zhoda členských štátov Európskej únie (EÚ).

Predpokladané opatrenia budú podľa neho prichádzať postupne v závislosti od ruských krokov.

Všetky scenáre sú otvorené

Na začiatku by to mohol byť zákaz vycestovania do EÚ pre vybrané osoby a sankcie proti hospodárskym subjektom prostredníctvom zablokovania ich majetku v Európe a v ďalšom zahraničí, dodal Reynders.

Bude tiež potrebné zabezpečiť, aby sa z Ruska nedovážali žiadne tovary a služby vrátane energií a aby Rusko stratilo prístup ku globálnym finančným službám, pokračoval eurokomisár. Otvorené sú všetky scenáre a členské štáty diskutujú aj o možnostiach diplomacie, ktorá by konflikt zmiernila, uzavrel Reynders.