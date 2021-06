Výsledkom snemu strany Za ľudí v súčasnej situácii by bol podľa Remišovej odchod jednej zo skupín

Ak by sa mimoriadny snem strany Za ľudí konal „v takejto napätej situácii“, tak to bude mať len jeden výsledok, a to odchod jednej z dvoch skupín v strane.

V sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Opäť zdôraznila, že je to vnútrostranícka záležitosť a nemala by sa riešiť na verejnosti. Remišová doplnila, že všetci poslanci parlamentu Za ľudí podporujú vládnu koalíciu.