Výsledky britských volieb podľa európskeho komisára skomplikujú harmonogram rokovaní o brexite

LONDÝN 9. júna (WebNoviny.sk) – Komisár Európskej únie pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger si myslí, že po britských parlamentných voľbách nie je isté, či sa rokovania o brexite začnú načas.

Ako tiež povedal v piatok ráno v telefonickom rozhovore pre nemecké rádio Deutschlandfunk, je isté, že sa proces skomplikuje. EÚ je podľa neho pripravená držať sa pôvodného harmonogramu, no potrvá minimálne niekoľko hodín, kým sa ukáže, ako sa výsledky volieb pretavia do formovania vlády. “Bez vlády, nie sú rokovania,” vyhlásil.

Rokovania o brexite by sa mali začať 19. júna

Oettinger tiež dodal, že voľby neboli referendom o brexite a preto očakáva, že proces bude pokračovať, i keď rokovania môžu byť zložitejšie. “Slabý partner v rokovaní je rizikom, že sa to skončí zle pre obe strany,” uzavrel.

Francúzsky premiér Édouard Philippe si myslí, že prekvapivý výsledok britských volieb neznamená, že krajina zmenila názor na vystúpenie z Európskej únie.

V rozhovore pre rádio Europe 1 pripustil, že skutočnosť, že konzervatívci na čele s premiérkou Theresou Mayovou stratili parlamentnú väčšinu, môže zmeniť “tón” rokovaní, no výsledky volieb podľa neho nespochybnili rozhodnutie Britov pre brexit. Očakáva, že rokovania budú dlhé a zložité.

Rokovania o brexite by sa mali začať vtedy, keď na to bude pripravená aj Veľká Británia. Uviedol to hlavný vyjednávač Európskej komisie pre brexit Michele Barnier vo svojom tweete. „Časový rozvrh aj pozície Európskej únie sú jasné,“ dodal Barnier s tým, že na hľadaní dohody by sa malo pracovať spoločne.

#Brexit negotiations should start when UK is ready; timetable and EU positions are clear. Let’s put our minds together on striking a deal — Michel Barnier (@MichelBarnier) 9. júna 2017

Rokovania o brexite by sa mali začať 19. júna. Špekulácie o tom, či sa naozaj tak stane, vyvoláva fakt, že konzervatívci premiérky Theresy Mayovej nezískali vo štvrtkových voľbách väčšinu v parlamente.

Verhofstadt hovorí o vlastnom góle Mayovej

Začiatok rokovaní je nejasný aj podľa šéfa ľudovcov (EPP) v Európskom parlamente Manfreda Webera. Dodal ale, že Londýn potrebuje skoro vládu a pripomenul, že dvojročný mandát na nájdenie dohody o usporiadaní vzťahov medzi Londýnom a Bruselom už plynie.

Vyjednávač Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt si myslí, že „vlastný gól“ zo strany Mayovej už aj tak náročné rokovania ešte skomplikuje.

Yet another own goal, after Cameron now May, will make already complex negotiations even more complicated. — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 9. júna 2017

“Nevieme, kedy sa rokovania o brexite začnú, no vieme, kedy musia skončiť. Urobte všetko preto, aby ste nestratili možnosť na dohodu, pretože trváte na tom, že nebudete rokovať,” vyjadril sa na Twitteri predseda Európskej rady Donald Tusk.

We don’t know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a “no deal” as result of “no negotiations”. #GE2017 — Donald Tusk (@eucopresident) 9. júna 2017

Britániu čaká koaličná alebo menšinová vláda

Vo štvrtok sa vo Veľkej Británii konali predčasné voľby, ktoré vyhlásila konzervatívna premiérka Theresa Mayová. Podľa analytikov si tak chcela posilniť svoju pozíciu v rokovaniach o brexite. Konzervatívci však podľa doteraz sčítaných hlasov vyhrali voľby, ale nebudú mať väčšinu v parlamente.

Britániu tak pravdepodobne čaká koaličná alebo menšinová vláda. Mayovú okrem toho tiež vyzývajú, aby pre zlý výsledok odstúpila, tá to zatiaľ nemá v úmysle. Na väčšinu v dolnej komore britského parlamentu bolo treba získať 326 kresiel, toryovci mali doteraz 330. Podľa zatiaľ sčítaných hlasov budú mať po voľbách 317 kresiel.

Premiérka Theresa Mayová aktivovala 29. marca článok 50, ktorým sa spúšťa odchod krajiny z EÚ. Podľa európskych zmlúv má teraz Brusel a Londýn dva roky na to, aby sa dohodol na usporiadaní vzťahov. Mayová presadzovala tvrdý brexit.