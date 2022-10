Výsledky Fashion (Re)search GLAMI avizujú vysoký záujem Slovákov o zľavy v rámci online nákupov módy počas Black Friday 2022

Tohtoročný Black Friday sa nezadržateľne blíži. Nie náhodou sa považuje za najväčšiu predajnú príležitosť obchodníkov. Zákazníci rovnako podľahli jeho fenoménu a každoročne očakávajú maratón nákupov s neodolateľnými zľavami. Neunikol tiež pozornosti poprednej online platformy na objavovanie módy, GLAMI vo svojom jesennom prieskume Fashion (Re)search prináša odpovede na otázky súvisiace s plánovaním nákupov počas Black Friday. Ten sa koná už tradične posledný novembrový piatok, čo tento rok vychádza na 25. novembra. Posledných pár rokov sa stal obľúbenou súčasťou sezónnych nákupov Slovákov. Jedinečné zľavy plánujú využiť, no nákupný zoznam si vopred nepripravujú. Naopak, nakupovať budú impulzívne podľa aktuálnej ponuky obchodov, ideálne z pohodlia a bezpečia svojho domova.

Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

Jeseň s príchodom prvých chladných dní prináša každoročne aj impulz k inventúre šatníka. Nákup jesenných outfitov si Slováci podľa výsledkov prieskumu plánujú v súlade s ich aktuálnymi potrebami (až 41 %), a to bez ohľadu na sezónu. Teplé oblečenie si 26 % respondentov zakúpi radšej až počas novembrových výpredajov. Dovtedy vynosia staršie kúsky svojho šatníka. Tieto dáta sú pozitívnou správou pre majiteľov e-shopov a ich sezónne kampane. Kľúčovým momentom bude už tradične Black Friday. Až 59 % opýtaných Slovákov plánuje využiť zľavy a len 1 % netuší, čo Black Friday znamená. Odpovede takmer kopírujú minuloročné výsledky prieskumu, kedy 60 % respondentov plánovalo nákupy módy počas zliav Black Friday a 2 % tento pojem nepoznalo.

Slováci plánujú využiť výhodné zľavy počas Black Friday, no preferujú bezpečie domova pred davom v kamenných obchodoch

Na nákupy počas Black Friday plánuje 36 % Slovákov minúť sumu 50 až 100 eur. Ešte vyššiu sumu, 100 až 200 eur, ďalších 20 % opýtaných. Zaujímavým faktom je vysoké percento respondentov, ktorí nevedia, či budú nakupovať (31 %), a ktorí nevedia, koľko minú (24 %). Korešponduje to s odpoveďou na otázku, či sa budú na Black Friday pripravovať spracovaním nákupného zoznamu. Až 61 % opýtaných sa pripravovať neplánuje, pretože budú hľadať najlepšie ponuky. V minulom roku takto uvažovalo 54 % respondentov. Iba 9 %, v porovnaní s 24 % v minulom roku, si pripraví zoznam želaní a 17 % (20 % v minulom roku) si naplánuje, čo si chce kúpiť, no zoznam želaní si nepripraví. Z týchto dát môžeme predpokladať, že ľudia stále túžia nakupovať módu a využiť sezónne výpredaje, no v neistote sú opatrnejší. Preto skutočne neplánujú dopredu, ale ich nákupy budú impulzívne.

Foto: GLAMI

Nákupné zvyklosti z obdobia pandémie sa stali súčasťou terajšieho správania Slovákov. Spotrebitelia si vyskúšali pohodlie a bezpečnosť online nákupov módy, pričom mnohí pri tomto spôsobe zotrvali. Až 72 % účastníkov prieskumu uviedlo, že im počas Black Friday nebude príjemné nakupovať v kamenných predajniach a ak uvidia, že obchody sú preplnené, odídu. Slováci sú čoraz pohodlnejší, keďže vlani to bolo len 46 % opýtaných, a to aj napriek tomu, že prípadov covidu v tom čase pribúdalo.

O REPORTE

Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt poprednej platformy na objavovanie módy GLAMI založený na kontinuálnom zbere dát. Hlavným cieľom je lepšie pochopenie dynamického trhu módnej e-commerce. V tomto výskume bolo použitých 2 649 odpovedí užívateľov (83 % žien, 15 % mužov, 1 % sa nevyjadrilo). Dáta od respondentov sa zhromaždili v septembri 2022.

O GLAMI

GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 2,5 miliónov produktov od viac než 16-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.

