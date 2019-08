Výsledky UPC v 2. štvrťroku 2019: rast predaja digitálnych služieb a uvedenie internetu s rýchlosťou 1 Gb/s

Celkový počet služieb dosiahol 394 100, čo je medziročne o 12 800 služieb viac.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, jedného z najväčších svetových poskytovateľov TV a širokopásmových služieb, v druhom štvrťroku 2019 pokračovala v investíciách do rozširovania svojej širokopásmovej siete a v poskytovaní inovatívnych služieb svojim zákazníkom. Na konci júna dosiahla celkovo 394 100 digitálnych služieb (RGUs), čo je o 12 800 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018. Rast počtu služieb bol podporený pokračujúcimi investíciami do rozširovania siete a skvalitňovania služieb Happy Home®, vrátane uvedenia internetu pre domácnosti s rýchlosťou až 1 Gbit/s.

Kľúčové momenty v 2. štvrťroku 2019

Uvedenie internetu pre domácnosti s rýchlosťou až 1 Gbit/s! Gigabitové pripojenie na internet, ktoré je poskytované na technologickej platforme DOCSIS 3.1, prinieslo nové možnosti virtuálnej zábavy pre viac než 200 000 domácností v Bratislave, v Pezinku a vo Svätom Jure. Vďaka novej službe môžu využívať všetky výhody a prednosti gigabitového pripojenia, ktorého uvedenie je potvrdením technologickej vyspelosti internetu od spoločnosti UPC a jej neustáleho investovania do najmodernejšej širokopásmovej siete.Investície do rozširovania siete, spolu s ponukou Happy Home®, podporili predaj televíznych, internetových a telefónnych služieb UPC v porovnaní s 2. štvrťrokom 2018 o ďalších 12 800, na celkový počet 394 100 služieb na konci 2. štvrťroku 2019. Spoločnosť UPC okrem posilňovania konektivity a zvyšovania prenosových rýchlostí, pokračovala taktiež s rozširovaním ponuky TV služieb, vrátane rozšírenie počtu programov v TV Archíve, v ktorom zákazníci nájdu už 60 staníc všetkých žánrov.Giga-ready širokopásmová sieť od UPC je na Slovensku dostupná už pre viac než 600 000 domácnosti. Pokračujúce investície do expanzie siete umožnili na konci júna nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na širokopásmovú sieť UPC v SR, na celkovo 601 700 domácností, medziročne je to viac o 7 300 domácností.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA k 30. júnu 2019 evidovala 394 100 služieb, vrátane:

Internet TV Telefón Digitálne domácnosti 138 300 170 200 85 400 601 700 +5 000 v porovnaní s Q2 2018 +3 300 v porovnaní S Q2 2018 +4 500 v porovnaní S Q2 2018 +7 300 v porovnaní S Q2 2018

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA

„Spoločnosť UPC má na slovenskom trhu za sebou úspešný druhý štvrťrok, v ktorom vykázala medziročne nárast v predaji služieb vo všetkých segmentoch. Prispelo k tomu aj uvedenie gigabitového internetového pripojenia, ktoré je ukážkou nášho odovzdania prinášať priekopnícke a inovatívne služby, ponúkajúce úžasné zážitky pre našich zákazníkov. Je to výsledok dlhodobých a výrazných investícií do rozvoja našej širokopásmovej siete a technológie založenej na platforme DOCSIS 3.1, ktorý ponúkne našim zákazníkom nové možnosti virtuálnej zábavy.“

Internet s rýchlosťou 1 Gb/s a viac hodnoty pre zákazníkov

Ponuku Happy Home® so sloganom „Užite si každú chvíľu“, ktorá prináša viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, podporilo koncom mája uvedenie internetu s rýchlosťou až 1 Gb/s. Gigabitové pripojenie je poskytované na technologickej platforme DOCSIS 3.1 a v súčasnosti ho môže využívať viac než 200 000 domácností v Bratislave, v Pezinku a vo Svätom Jure. Spolu s rozširovaním a modernizáciou siete v nových lokalitách tieto skutočnosti podporili rast predaja internetových služieb na celkový počet 138 300 na konci 2. štvrťroku 2019, t.j. o 5 000 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018. Spoločnosť UPC zaznamenala pokračujúci záujem zákazníkov aj v segmente televíznych služieb, kde na konci 2. kvartálu evidovala 170 200 služieb, čo medziročne predstavuje nárast o 3 300 služieb. Zvýšil sa tiež počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 2. štvrťroku evidovala 85 400, teda o 4 500 viac než na konci 2. štvrťroku 2018.

Na giga-ready sieť od UPC sa môže pripojiť už viac než 600 000 domácností

Na konci 2. štvrťroka počet domácností v Slovenskej republike s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu od UPC dosiahol 601 700, čo je o 7 300 viac než pred rokom. Počas uplynulého obdobia spoločnosť UPC výrazne investovala do modernizácie siete a pokrytia domácností s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu. Rozširovanie giga-ready siete umožňuje stále väčšiemu počtu domácností využívať všetky výhody a prednosti gigabitového pripojenia, vrátane úplne nových možností virtuálnej zábavy.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) jedného z najväčších svetových poskytovateľov konvergovaných TV, širokopásmových a komunikačných služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Telenet a UPC v šiestich európskych krajinách. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk, viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com

Inzercia