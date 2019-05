Výsledky v eurovoľbách môžu podľa Vašečku skomplikovať situáciu aj pre novú Kiskovu stranu

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – V eurovoľbách zvíťazili proeurópske politické strany a prehrali tie koaličné. Pre agentúru SITA to uviedol na margo výsledkov volieb do Európskeho parlamentu sociológ Michal Vašečka.

Podľa jeho názoru môžu aktuálne čísla skomplikovať situáciu aj súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi a jeho avizovanej novovzniknutej strane. V eurovoľbách zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia, ktorú budú zastupovať štyria poslanci.

Most-Híd a SNS neuspeli

Na druhom mieste skončila strana Smer-SD, pričom zvyšné koaličné strany Most-Híd a SNS svojich zástupcov v Európskom parlamente najbližších päť rokov mať nebudú. Vašečka vníma pozitívne aj zvolenie poslanca rómskeho pôvodu Petra Polláka, ktorého nominovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

„Je to jednoznačne úspech proeurópskych strán a neúspech predovšetkým koaličných strán. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Slovensko je proeurópska krajina, čo bude vnímané aj zo zahraničia. Dvaja poslanci za stranu Mariana Kotlebu budú určite prekvapením, ktoré však na druhej strane bude vyvážené rómskym poslancom. To je vec, ktorá bude citlivo a pozitívne vnímaná napríklad aj v Bruseli,“ povedal Vašečka.

Parlamentná opozícia zlyhala

Podľa sociológa sa dajú vnímať negatívne aj výsledky parlamentnej opozície. „Parlamentná opozícia do značnej miery zlyhala tiež, v podstate jediná strana, u ktorej by som nehovoril o neúspechu je Sloboda a Solidarita, ktorá bude mať dvoch poslancov. V ich prípade ide skôr o neúspech z toho pohľadu, že nepotvrdili pozíciu lídra opozície, do ktorej sa tlačí koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu,“ dodal.

Vašečka sa domnieva, že aktuálne preferencie, respektíve rastúce čísla mimoparlamentných strán môžu sťažiť situáciu Andrejovi Kiskovi, ktorý sa chystá založiť po skončení mandátu prezidenta vlastnú politickú stranu.

„Ak sa dlhé mesiace čakalo na politický subjekt Andreja Kisku, tak teraz to bude mať mimoriadne ťažké. Bude v podstate už iba partner do diskusie a nie líder a navyše je otázne, akých voličov by oslovil. Dá sa predpokladať, že časť liberálne orientovaných, ale aj kresťanských, čím by na druhej strane mohol ohroziť pozíciu rastúceho Kresťanskodemokratického hnutia,“ uzavrel Vašečka.

