Vysoká inflácia, ako s ňou bojovať? Odborníci radia nasledovné

Vysoká inflácia na Slovensku spôsobuje neúnosné zdražovanie a negatívne vplýva na náš život. Ako s ňou bojovať účinným spôsobom? Dôverujte odborníkom.

Vysoké ceny tovarov, potravín a iných základných životných potrieb. Znižovanie hodnoty našich finančných úspor. To všetko má na svedomí vysoká inflácia, ktorá je najvyššia za viac ako dve desaťročia.

Čo je to vlastne inflácia?

Inflácia je zvýšenie cenovej hladiny v národnom hospodárstve. To znamená, ako bolo spomenuté v úvode, že všetky ceny tovarov alebo služieb sú drahšie. Infláciou reaguje trh na vysoké ceny energií a nestabilnú situáciu spôsobenú vojnou na Ukrajine. Inflácia vplýva negatívne na každého z nás a nikto sa jej nevyhne. Znižuje hodnotu peňazí a tým aj našu životnú úroveň.

Vysoká inflácia môže spôsobiť, že sa ekonomika začne zotavovať pomaly. Firmy sú totiž nútené zvyšovať ceny svojich produktov, čo môže mať za následok zníženie dopytu. Tento jav vedie zväčša k zvýšeniu úrokových sadzieb, a to pre jednotlivca znamená, že je ťažšie získať úver.

Pre správny chod ekonomiky musia financie riadiť profesionáli

Financie sú dôležité pre riadenie peňazí v ekonomike a aby sa zabránilo negatívnym dôsledkom vysokého rastu cien, jedným z dôležitých cieľov centrálnej banky je riadiť a udržiavať infláciu na stabilnej úrovni. V praxi to znamená, že centrálna banka môže zvyšovať alebo znižovať úrokové sadzby, aby ovplyvnila množstvo peňazí, ktoré je v obehu. To môže mať vplyv na cenu aktív, ako sú napríklad cenné papiere a nehnuteľnosti, a tiež ovplyvniť rozhodnutia podnikov a spotrebiteľov o nákupe a investovaní. V konečnom dôsledku, dobrá inflácia a finančné riadenie sú kľúčom k stabilnej a prosperujúcej ekonomike.

Zverte svoje financie do rúk profesionálom

Centrálni bankári majú svoje nástroje na ovplyvňovanie makroekonomických ukazovateľov, ktoré pomáhajú vytvoriť prosperujúcu ekonomiku. Avšak väčšina z nás nedisponuje podobnými potrebnými možnosťami a vedomosťami, ako si poradiť s infláciou. „Pri stretnutiach s našimi klientmi sa často stretávame s tým, že ľudia si síce dokážu zarobiť dostatok peňazí, aby mohli žiť dôstojný život, či si plniť svoje sny a ciele, no zároveň sa k svojim ťažko zarobeným peniazom správajú veľmi nerozumne. Moje slová potvrdzuje fakt, že Slováci majú na bežných účtoch v bankách viac ako 43 miliárd eur. Čím väčšia je inflácia, tým horšie je nechávať si svoje peniaze na bežných účtoch. Dnes totiž prichádzame o cca 15% svojich peňazí len preto, že sa síce vôbec nezhodnocujú, ale inflácii samozrejme podliehajú,“ hovorí Miroslav Majcin, riaditeľ externého predaja Universal maklérsky dom a obchodný riaditeľ divízie Universal Broker Pool (UBP), ktorá sa zaoberá finančným sprostredkovaním a rieši plánovanie i riadenie peňazí.

Odborníci z UBP pomáhajú stovkám svojich klientov zorientovať sa v neľahkej situácii a navigovať ich vo financiách tým správnym smerom. UBP vám poskytne informácie o tom, ako sa vyhnúť rizikám spojeným s vysokou infláciou a ako sa na ňu pripraviť. Napríklad diverzifikáciou portfólia a výberom investícií, ktoré sú menej citlivé na zmeny cien a samozrejme vám pomôže využiť príležitosti, ktoré sa objavia v dôsledku zmeny cien.

UBP pomáha svojim klientom zvládnuť výzvy, ktoré sa v živote objavia a prispievať k ich finančnej stabilite a úspechu. Poskytuje služby, ako napríklad finančné sprostredkovanie, investičné stratégie, riadenie rizika a správu portfólia, ktoré pomáhajú klientom udržať ich peňažný tok pod kontrolou a dosiahnuť ich finančné ciele.

Spoločnosť vám tiež poskytne prístup k rôznym investičným možnostiam, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a alternatívne investície, aby sa zabezpečila diverzifikácia a minimalizácia rizika.

Riaďte a sledujte svoje financie z pohodlia domu

V dnešnej dobe, kedy sa ekonomiky menia rýchlo a ľudia sú viac závislí od online služieb Universal Broker Pool poskytuje svojim klientom prístup k on-line platformám, na ktorých môžu sledovať svoje investície a riadiť svoje financie v reálnom čase. V pláne je obohatiť o takýto prehľad aj klientmi obľúbenú aplikáciu iŠanón 3.0. Nasadenie je plánované na 3Q 2023.

Ako si poradiť s vysokou infláciou?

Vysoká inflácia a hroziaca recesia môže byť pre mnohých z nás likvidačná. Ako ju zvládnuť? „Je ťažké povedať jednu univerzálnu radu ako nastaviť svoje osobné financie, pretože každý z nás sa nachádza v inej životnej situácii a teda potrebuje aj individuálne riešenie. Každopádne, ak by to mala byť jedna rada, tak by som povedal, že začnite čím skôr. Okamžite. Pretože najlepším služobníkom z pohľadu investovania a budúceho zhodnotenia vložených finančných prostriedkov je ČAS. Pozor, pretože platí to aj naopak. Ak začneme sporiť neskoro, čas nám už nikto nevráti. Preto neváhajte a zriaďte si svoj investičný účet už dnes. Radi vám s tým, ako aj s výberom vhodnej stratégie, pomôžeme,“ hovorí Miroslav Majcin.

„Dôležité je tiež pozrieť sa na svoje aktuálne produkty a optimalizovať ich tak, aby sme platili čo najmenšie poplatky a zabezpečili si čo najväčšie výnosy pri primeranom riziku. Za všetko uvediem príklad poplatkov za vedenie účtu. Dnes nemusíme za bežný účet platiť X eur mesačne, pretože existujú jednoducho lacnejšie alternatívy, resp. úplne zadarmo. Je dôležité sa tiež pozrieť na svoje poistné zmluvy. Či nás stále adekvátne chránia pred všetkými relevantnými rizikami, či v nich nie sú nezmyselné poplatky a podobne. Optimalizácia resp. audit zmlúv sa tiež týka úverov (hypotekárne, spotrebné), zabezpečenia na dôchodku a ďalších finančných produktov. V sumáre vie rodina ušetriť ročne aj stovky eur,“ dodáva Ľubomír Halász, manažér externého predaja spol. UNIVERSAL maklérsky dom.

Inflácia a finančné riadenie sú dôležité pre stabilný a prosperujúci život. Špecialisti z UBP vám poskytnúť všetky potrebné informácie a služby tak, aby sa vám podarilo zvládnuť tieto neľahké časy a dosiahnuť svoje finančné ciele.

