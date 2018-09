Vysoká komisárka Bacheletová chce preskúmať zaobchádzanie s utečencami v Taliansku a Rakúsku

ŽENEVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Nová vysoká komisárka Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Michelle Bacheletová chce vyslať tímy pozorovateľov do Talianska a Rakúska, kde by mali posúdiť, ako tieto krajiny zaobchádzajú s utečencami. Bacheletová, bývalá prezidenta Čile, ktorá je v tejto vysokej funkcii v OSN nováčikom od 1. septembra, to uviedla v stanovisku, ktoré zverejnila na webstránke svojho úradu.

V oboch krajinách by pracovníci OSN mali preskúmať podmienky, v akých tu migrantov držia, a v Taliansku okrem toho aj „údajný vysoký nárast násilných činov a rasizmu voči migrantom, ľuďom afrického pôvodu a Rómom“.

Rakúsko a Taliansko ostro reagovali

Ako Bacheletová ďalej uvádza, „uprednostňovanie otázky návratu migrantov z Európy (do ich domovských krajín – pozn. SITA) pred snahou zaistiť, aby boli v ich prípade splnené všetky medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, sa nedá nazvať patričnou ochranou“.

Na Bacheletovej stanovisko už pomerne ostro reagovalo Taliansko aj Rakúsko, pričom obe krajiny jej odporučili, aby sa zaoberala radšej inými štátmi.

„Predtým, ako bude vykonávať kontroly v Taliansku, mala by OSN vyšetrovať svoje vlastné členské štáty, ktoré ignorujú základné práva a slobody, ako napríklad rovnosť medzi mužmi a ženami,“ odkázal OSN taliansky minister vnútra Matteo Salvini.

„Taliansko za posledné roky prijalo 700-tisíc migrantov, v mnohých prípadoch nelegálnych, a nikdy sa mu nedostalo podpory od iných európskych krajín. Takže si neprosíme žiadne ponaučenia od nikoho, a už vôbec nie od OSN,“ napísal Salvini na Facebooku.

Zbavenie predsudkov

S neskrývanou iróniou na plán OSN vyslať do oboch krajín tímy pozorovateľov zareagoval aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Podľa neho vyslanie takéhoto tímu do Rakúska bude príležitosťou na to, aby krajina predstaviteľov OSN „zbavila predsudkov a uviedla na pravú mieru úmyselne nepravdivé informácie o Rakúsku“.

Kurz okrem toho uviedol, že životné podmienky migrantov sú v Rakúsku na takej vysokej úrovni, ako v máloktorej inej krajine, a pripomenul tiež, že Rakúsko je medzi krajinami, ktoré prijali najväčší počet utečencov v porovnaní s počtom obyvateľov.

„Dúfame, že po skončení tohto vyšetrovania bude mať OSN opäť čas a zdroje aj na to, aby sa venovala krajinám, v ktorých existuje mučenie a trest smrti a kde je pošliapavaná sloboda názorov, tlače, zhromažďovania a vyznania,“ vyhlásil Kurz.