VYSOKÉ HORY NITRA 2017

Atmosféra hôr na dolniakoch a vôňa diaľok už po dvanástykrát 4.11.2017, veľká sála Mestského úradu v Nitre, Štefánikova 60, Nitra.

Nitra, 27.10.2017 ( WBN/PR ) – Festival Vysoké hory Nitra je tradičným podujatím, na ktorom sa každoročne v novembri stretávajú stovky priaznivcov hôr a cestovania. Je pre nich pripravená prehliadka filmov a prezentácií od známych osobností, horolezcov, cestovateľov a filmárov. A bude tomu tak aj v tomto roku. V sobotu 4. novembra 2017 od 9:00 hod. sa na Mestskom úrade v Nitre, pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča, uskutoční v poradí už dvanásty ročník tohto festivalu. Organizuje ho občianske združenie Nitriansky horský spolok (NHS).

Jeho program bude pozostávať zo 4 blokov s filmami a prezentáciami od viacerých zaujímavých hostí. Po šiestich rokoch zavíta na festival Peter Hámor, v súčasnosti najznámejší slovenský výškový horolezec. Pred pár mesiacmi v máji vystúpil na Dhaulágirí, svoju štrnástu osemtisícovku, a stal sa tak prvým Slovákom s Korunou Himalájí. Počas festivalu sa predstaví s multimediálnou prezentáciou Himalayadventure s výberom tých najzaujímavejších okamihov a zážitkov zozbieraných v priebehu dvadsiatich expedičných rokov. Ďalším významným hosťom bude český horolezec Marek Holeček, ktorý tento rok zavŕšil svoje úsilie o prvovýstup na osemtisícovku Gasherbrum I. V slovenskej premiére uvedie svoju prednášku „Satisfaction!“ o genéze nového prvovýstupu alpským štýlom na „Krásnu horu“. Vystúpiť na jej vrchol sa mu podarilo až na piatykrát. K top hosťom festivalu budú patriť aj Ivan Kluvánek a Ivan Lehotský, členovia legendárnej expedície Vysoké Tatry 1955. Išlo o prvý kolektívny zimný prechod hrebeňom našich veľhôr. Obaja hostia prostredníctvom vynikajúcich čiernobielych fotografií Vladimíra Koštiala priblížia tento prechod, jeho taktiku, vtedajší výstroj a výzbroj a porozprávajú o okolnostiach ako sa zrodila myšlienka tohto výnimočného podujatia.

V programe festivalu nebudú chýbať ani kvalitné filmy. Z dielne Pavla Barabáša to bude Vábenie výšok, konkrétne jeho prvá časť venovaná Ivanovi Gálfymu, ktorý zanechal výraznú stopu a stal sa priekopníkom slovenského himalájskeho horolezectva. Do prírody pod Tatrami vezme divákov Erik Baláž vo filme Živá rieka o jednej z posledných divokých riek strednej Európy, rieke Belá. Erik predstaví posledný film z trilógie Tajomné Karpaty a bude odpovedať na otázky z obecenstva. V Nitre bude v druhej festivalovej predpremiére predstavený film Viliama Bendíka Kroky na hrane o šiestich ultrabežcoch, ktorí sa rozhodli oživiť autentický príbeh Vrbu a Wetzlera z druhej svetovej vojny. V apríli 1944 utiekli z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, aby svetu podali svedectvo o masívnom vraždení. Rovnako v apríli, ale v r. 2017 bežali ultrabežci po ich stopách 170 km z Osvienčimu do Žiliny s cieľom pripomenúť ich dôležitý čin.

Tradične dostanú v programe festivalu priestor aj ľudia z regiónu – Nitran Martin Kretter odprezentuje ako sa dá cestovať na vlastnú päsť po Kube a takto priamo spoznávať život miestnych obyvateľov. Vášnivý cykloturista Ján Gažo z Vrábeľ predstaví Tour to home 2017, teda cestu z Paríža do Vrábeľ na bicykli za 15 dní. Program festivalu bude bohatý, okrem spomínaného diváci splavia divoké rieky Ekvádoru, zalietajú si na paraglide na Sibíri, absolvujú najdlhšie lezenie v Alpách, zlyžujú tri vrcholy na Kaukaze a uvidia pekné časozberné video z Česka.

Sprievodnou akciou festivalu je výstava fotografií s tematikou hôr, cestovania, fauny a flóry. K festivalovej sobote neodmysliteľne patrí i obľúbená tombola o hodnotné ceny. Súčasťou festivalu je tiež „detský piatok“ určený žiakom nitrianskych škôl zameraný na upevnenie environmentálneho povedomia detí a ich vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode. Už piatykrát sa uskutoční poznávací výlet na Zobor. Aktuálne s výkladom prírodovedca, inštruktora vysokohorskej turistiky a značkára RNDr. Jána Jahna, PhD. Výlet sa bude konať v prípade priaznivého počasia v nedeľu 5. novembra so začiatkom o 9:15 hod. pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada pod Zoborom.

Novinkou je spolupráca s nitrianskou UKF, Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy. A to konkrétne v oblasti vizuálnej stránky festivalu s cieľom jej skvalitnenia. Na základe úspešne zvládnutého zadania semestrálnej práce, ktoré zaujalo vedenie katedry aj organizátorov, bol po vyhodnotení oslovený študent Michal Gališin. Ten je autorom vizuálov 12. ročníka festivalu.

Festival sa stal populárnym podujatím s vysokou návštevnosťou a pozitívnymi ohlasmi zo strany verejnosti a účinkujúcich. Jeho hlavnými partnermi sú mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Dynamik Nitra, Northfinder a Birell. Vstup na festival je vďaka sponzorom voľný. Viac informácii o ňom je možné nájsť na web stránke www.vysokehorynitra.sk a FB stránke www.facebook.com/VysokeHoryNitra.

O festivale:

Festival sa po prvýkrát uskutočnil v r. 2006 a hneď zaznamenal značný ohlas verejnosti. Navštívilo ho približne 700 ľudí. Podobný záujem nielen stále trvá, ale sa aj zväčšuje. Z toho je evidentné, že i na „dolniakoch“ je záujem o filmy, fotografie dokumentujúce prírodu, hory v SR i zahraničí a aktivity ľudí v nich. Festivalu sa doteraz zúčastnilo mnoho významných hostí. Boli to napr. Piotr Pustelnik, František Kele, Peter Hámor, Ivan Fiala, Michal Orolin, Zoltán Demján, Tomáš Hulík, Jozef Kopold, ďalej Martin Gablík, Vladimír Linek, Peter Šperka, Igor Koller, Marián Šajnoha, Ivan Bulík, Rasťo Hatiar, Miloslav Končok, Peter Valušiak, Peter Becko Ondrejovič, Miloslav Whisky Láber, Miro Dušek a Pavol Barabáš. Na festivale sa od 2. ročníka odovzdáva Cena diváka, v rámci ktorej návštevníci hodnotia festivalové filmy a prezentácie. Doterajšími víťazmi sa stali Jozef Kopold, Zoltán Demján, Viktor Beránek, Robert Rajchl s Erikom Balážom, Rasťo Hatiar, Peter Hámor. Tomáš Hulík a Pavol Barabáš sú dvojnásobní držitelia tejto ceny. V posledných 2 rokoch pribudla i Hlavná cena festivalu. Jej držiteľmi sú zatiaľ P. Pustelnik a P. Ondrejovič.