Vysoké slovenské vyznamenanie pre Güntera Geyera

Rakúsky priekopník v strednej a východnej Európe a manažér v oblasti poisťovníctva Günter Geyer získava renomované ocenenie „Zlatý Biatec“ Slovenskej republiky.

V pondelok, 26. septembra bolo Günterovi Geyerovi, predsedovi dozornej rady Wiener Städtische Versicherungsverein, na 20. poschodí v Ringturme odovzdané ocenenie „Zlatý biatec“. Geyer, pôvodom z Horného Rakúska, sa tak pridáva k medzinárodne uznávaným laureátom, akými sú okrem iných bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl, bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac, americký ekonóm prof. Jeffrey Sachs, bývalý prezident Svetovej banky James D. Wolfensohn, futurológ John Naisbitt alebo bývalý šéf VW Ferdinand Piëch. „Slovensko a najmä Bratislava zohrávajú v dejinách našej spoločnosti zásadnú úlohu. Bratislava a Praha boli odrazovým mostíkom na našej ceste k úspechu vo východnej Európe. „Zlatý Biatec“ vnímam ako uznanie a ocenenie zamestnancov našej skupiny v Rakúsku a na Slovensku a som veľmi rád, že môžem prevziať toto čestné ocenenie v zastúpení mnohých kolegov,“ zdôrazňuje Dr. Günter Geyer, predseda dozornej rady Wiener Städtische Versicherungsverein, hlavného akcionára Vienna Insurance Group (VIG).

Z Viedne do Bratislavy

Vienna Insurance Group je najväčšia rakúska medzinárodná poisťovacia skupina so sídlom vo Viedni. Čo je dnes veľké, to kedysi začalo v malom: účasťou na založení Československej družstevnej poisťovne Kooperativa v Bratislave v roku 1991 zahájila vtedajšia poisťovacia spoločnosť Wiener Städtische ako prvá poisťovňa v západnej Európe svoju expanziu do rozvíjajúcich sa krajín strednej a východnej Európy (CEE). V nasledujúcich dvoch desaťročiach expandovala vtedajšia Wiener Städtische pod vedením Güntera Geyera do mnohých ďalších krajín v regióne strednej a východnej Európy a napísala tak pôsobivú kapitolu európskych dejín poisťovníctva. Vienna Insurance Group dnes združuje pod jednou strechou približne 50 poisťovní v 30 krajinách s viac ako 25 000 zamestnancami. V Rakúsku sú súčasťou Vienna Insurance Group poisťovne Wiener Städtische Versicherung a Donau Versicherung.

„Zlatý Biatec“

Ekonomický klub Neformálne ekonomické fórum (IEF) udeľuje každoročne renomované medzinárodné ocenenie maximálne siedmim osobnostiam, ktoré sa vyznamenali výnimočným nasadením a odvahou v oblasti hospodárstva, politiky alebo spoločnosti, a to na medzinárodnej úrovni ako aj v Slovenskej republike. Oceňujú sa najmä osobnosti, ktoré vo svojej domovskej krajine prispievajú k „mieru a rozvoju vzťahov medzi národmi a ich štátmi“ ako aj k blahu svetovej populácie.

Wiener Städtische Versicherungsverein je hlavným akcionárom Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), holdingovej spoločnosti medzinárodnej poisťovacej skupiny VIG. Wiener Städtische Versicherungsverein podporuje poisťovaciu skupinu VIG v kultúrnych a spoločenských záležitostiach. Veľký význam sa pritom pripisuje cezhraničnej výmene s krajinami strednej a východnej Európy, v ktorých poisťovacia skupina VIG pôsobí. V rámci spolupráce a iniciatív sú cielene podporované aktivity sociálnych organizácií, ktoré okrem iného vytvárajú priestor a možnosti pre osobnostný a kultúrny rozvoj.

