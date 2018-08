Vysokohorský turista neprežil pád z viac ako sto metrov

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Dnes v poludňajších hodinách horskí záchranári zasahovali na výzvu poľských turistov, ktorí nahlásili pád muža z hrebeňa vedúceho na Hincovu vežu.

Ako ďalej na svojej internetovej stránke informuje Horská záchranná služba, vysokohorský turista po páde z vyše 100 metrov cez niekoľko prahov skončil na skalnatom suťovisku.

„Horskí záchranári požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov, ktorých posádka zobrala na palubu v Starom Smokovci horského záchranára a spoločne leteli do Mengusovskej doliny. Vysokohorský turista pádom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Záchranári telesné pozostatky transportovali do márnice v Starom Smokovci,“ uvádza HZS.