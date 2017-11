Vysokopostavený generál by odmietol Trumpov príkaz na jadrový útok

HALIFAX 19. novembra (WebNoviny.sk) — Šéf amerického strategického veliteľstva generál John Hyten vyhlásil, že by odmietol príkaz prezidenta Donalda Trumpa na začatie jadrového útoku, ak by ho považoval za „nezákonný“. Vyjadril sa tak na medzinárodnom bezpečnostnom fóre v kanadskom Halifaxe.

Generál uviedol, že o tomto scenári s Trumpom diskutovali a povedal mu, že by nezákonný útok nepovolil. V prípade, že by sa Trump pre jadrový útok rozhodol, by mu Hyten podľa vlastných slov predostrel alternatívne možnosti, ktoré sú legálne. Generál tak reagoval na utorkovú debatu amerických senátorov o právomociach prezidenta v prípade jadrovej vojny.

Generál Hyten je zodpovedný za americký jadrový arzenál. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase rastúcich obáv z použitia jadrových zbraní zo strany Severnej Kórey. Trumpove ostré hrozby na adresu Pchjongjangu navyše vyvolávajú znepokojenie, že by sa v rozpore so záujmami USA mohol rozhodnúť pre jadrový útok.