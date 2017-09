Vysokoškoláka omylom zamkli v jaskyni, mladík v nej prežil 60 hodín

BLOOMINGTON 22. septembra (WebNoviny.sk) – Devätnásťročný muž z Indiany strávil v jaskyni 60 hodín po tom, ako ho tam nedopatrením zamkli.

Vysokoškolák Lukas Cavar bol s univerzitným jaskyniarskym klubom na prieskumnom výlete v útvare známom ako Sullivan Cave, ktorý sa nachádza asi 16 kilometrov južne od mesta Bloomington a je zabezpečený bránou. Mladík sa vo však vnútri jaskyne od ostatných dvanástich členov skupiny oddelil a omylom ho v jaskyni zamkli.

„Trochu mi trvalo bojovať s emóciami, vyriešiť veci analyticky, rozumne a vymyslieť plán prežitia,“ uviedol mladík s tým, že sa najprv snažil zavolať pomoc mobilom, ale nemal signál. Okrem toho tiež údajne niekoľko hodín kričal dúfajúc, že ho z blízkej cesty budú počuť motoristi.

Cavar, oblečený do ľahkého odevu, mal so sebou plastovú tašku, obaly od dvoch tyčiniek, dve prázdne fľaše, mobil a peňaženku. Zámok na bráne sa vraj neúspešne snažil otvoriť sponou na papier a smäd sa zaháňal vodou, ktorú zbieral do obalov a fľaší. Proti dehydratácii tež bojoval tak, že oblizoval vlhké jaskynné steny.

Pátrať po študentovi začali až potom, keď jeho rodičia, obaja vysokoškolskí profesori, nahlásili jeho zmiznutie. „Som šťastný, že som nažive. Mám pocit, že som dostal druhú šancu,“ uviedol mladý muž a dodal, že ďalší výlet do jaskyne už neplánuje.