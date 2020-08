Vyššia daň na cigarety je nekoncepčná, firmu Philip Morris Slovakia návrh prekvapil

Spoločnosť Philip Morris Slovakia považuje návrh na zvýšenie spotrebnej dane na tabakové výrobky za neprimerane vysoký a nekoncepčný. V tejto súvislosti taktiež spochybňuje plány štátu na rast jeho daňových príjmov.

„Domnievame sa, že je málo pravdepodobné, že navrhnuté zvýšenie sadzieb spotrebných daní na tabakové výrobky prinesie očakávaný nárast príjmov do štátneho rozpočtu,“ tvrdí manažér komunikácie Philip Morris Slovakia Juraj Králik.

Predkladajú ten istý návrh

Spoločnosť je pritom podľa jeho vyjadrení prekvapená, že vláda predkladá ten istý návrh ako bol predložený minulý rok, a navrhuje nárast spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky vyšší ako na cigarety.

„Je pre nás sklamaním, že návrh predpokladá vyššie zvýšenie dane pre bezdymové tabakové výrobky, pričom jeden z výrobkov dostupných aj na slovenskom trhu bol v júli tohto roku americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv povolený na predaj v USA s informáciou, že sa jedná o výrobok s nižšou mierou expozície škodlivých látok na ľudský organizmus v porovnaní s fajčením,“ poukazuje Králik.

Vzniká tak podľa neho riziko, že mnoho ľudí, ktorí úspešne prestali fajčiť cigarety a prešli na menej rizikovú alternatívu, sa v dôsledku skokového nárastu spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky vráti naspäť ku cigaretám, ktoré sú pre ich zdravie horšou voľbou.

K predloženej novele sa kriticky postavili aj členovia Tabakovej sekcie Slovenského združenia pre značkové výrobky, ktorá zastrešuje asi 98 % slovenského trhu s tabakovými výrobkami.

Cenový šok

Obávajú sa, že povedie k cenovému šoku, ktorý môže viesť k nárastu nelegálneho dovozu a výroby tabakových výrobkov. Zároveň ale vítajú ochotu rezortu o budúcom vývoji daní diskutovať, a veria, že výsledkom bude nastavenie, ktoré nepoškodí trh ani spotrebiteľa.

Podľa návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania, by sa ceny cigariet mali od februára budúceho roka zvýšiť v priemere o 40 centov a od februára 2023 by mali zdražieť o ďalších 20 centov.

Novelou sa majú zvýšiť nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom má stúpať aj sadzba na tabak. Zmeny nastanú aj pri zdaňovaní bezdymových tabakových výrobkov. Daňové príjmy štátu by podľa odhadov rezortu mali vďaka zmenám v budúcom roku vzrásť o 103,7 milióna eur, v roku 2022 o 140,9 milióna eur a v roku 2023 o 195,1 milióna eur.