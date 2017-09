Vyššia minimálna mzda, 13. a 14. plat aj rôzne príplatky. Koalícia predstavila nový sociálny balík

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Koaliční partneri sa dohodli na tzv. sociálnom balíku, ktorý bude v krátkom čase predmetom rokovania v parlamente. Podľa premiéra Roberta Fica je potrebné ho ešte odkonzultovať so sociálnymi partnermi. Premiér informoval, že koaliční partneri sa dohodli na raste minimálnej mzdy.

“Nechcem teraz hovoriť sumu, ale naša ambícia je jasná do roku 2020, prípadne aj skôr, a to dostať sa nad úroveň 500 eur. Verím, že minimálna mzda na rok 2018 sa výrazne priblíži k sume 500 eur,“ priblížil Fico.

Taktiež by sa mala zaviesť významnejšia podpora pri dochádzaní a presťahovaní sa za prácou. Pri dochádzaní za prácou chcú koaliční partneri hlavne motivovať ľudí, ktorí sú nezamestnaní a ktorí sú nejaký čas evidovaní ako nezamestnaní.

“Nastavíme v zákone vzdialenosť, ktorú keď nezamestnaný absolvuje, tak dostane príspevok k svojmu platu. Navrhujeme zároveň vyplatenie jednorazového príspevku na úrovni niekoľko tisíc eur, pokiaľ ide o presťahovanie sa za prácou,“ pokračoval Fico.

Vyšší príspevok na opatrovanie ZŤP

Pri nočnej práci a pri príplatkoch za prácu cez víkendy a sviatky boli už niektoré parametre naznačené. “My ich ešte raz budeme preberať aj so sociálnymi partnermi. Ale vo všeobecnosti platí dohoda, že tento inštitút ideme presadiť,“ uviedol Fico.

Taktiež by sa mal zvýšiť príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých. V súčasnosti ho poberá 54 tisíc ľudí. Koaliční partneri ho chcú výrazne zvýšiť, aby bol aspoň na úrovni čistej minimálnej mzdy.

Predseda vlády poznamenal, že partneri spolu hovorili aj o návrhu strany Most-Híd na oslobodenie dôchodcov od odvodov pri príjme z práce na dohodu.

Ako doplnil predseda strany Most-Híd Béla Bugár, niektorí dôchodcovia totiž pracujú na dohodu aj popri dôchodku. “Tak ako platí pre študentov, že pri príjmoch do 200 eur neplatia odvody, tak takto to bude platiť aj v prípade dôchodcov,“ doplnil Bugár. Celkovo sa to dotkne podľa neho asi 100 tisíc ľudí.

Trináste a štrnáste platy

Koaliční lídri sa dohodli aj na postupnom oslobodení trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Ide o opatrenie, ktoré presadzuje SNS.

Ako uviedol predseda SNS Andrej Danko, po odpracovaní dvoch rokov u zamestnávateľa by mal zamestnanec nárok na trinásty plat v júni budúceho roka oslobodený od zdravotných odvodov a po odpracovaní štyroch rokov nepretržite u rovnakého zamestnávateľa aj štrnásty plat v decembri budúceho roka oslobodený od daní a zdravotných odvodov.

„V roku 2019 by sa znova trináste zopakovali a už by tam prišlo oslobodenie od zdravotných a daňových vecí s horizontom toho, že štrnásty plat, ktorý by mal byť vyplácaný v decembri 2019, by bol prvou dávkou v histórii, samozrejme, že dobrovoľnou, kedy by došlo k úplnému oslobodeniu od odvodov a daní,“ povedal Danko.

Nové tarifné platy vo verejnej správe

Minister financií SR Peter Kažimír avizoval, že začiatkom budúceho roka rezort financií spolu s ministerstvom práce a úradom vlády predloží návrh nových tarifných platov vo verejnej sfére. „Zásadným spôsobom budeme riešiť problém rozťahujúcich sa nožníc medzi najnižšími tarifnými platmi a minimálnou mzdou,“ povedal. Nové tarifné platy vo verejnej sfére by sa podľa Kažimíra mali začať uplatňovať v roku 2019.

Andrej Danko ešte doplnil, že v oblasti výstavby diaľnic vidí ústretové kroky ministerstva financií. “Nemôže nikto povedať z hľadiska našej platobnej disciplíny, aj keď sme otvorili otázku dlhovej brzdy, že by sme sa správali nezodpovedne. Samozrejme, ak opozícia bude blokovať otázku dlhovej brzdy, my riešenia, keďže chceme robiť dostavby, hľadať budeme,“ dodal Danko.