Vyššie počty študentov medicíny si podľa Lovásza vyžaduje najmä dofinancovanie lekárskych fakúlt

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Ak navyšujeme počty študentov medicíny v prvých ročníkoch, je dôležité, aby boli lekárske fakulty dofinancované.

Povedal to na štvrtkovom brífingu predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász. Reagoval tak na žiadosť predsedu vlády Petra Pellegriniho z polovice júla, aby lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach dodatočne prijali 185 nových študentov všeobecného lekárstva.

„Zápasíme neustále s nedostatkom personálu. Tak s nedostatkom lekárov, ako aj zdravotných sestier,“ vysvetlil svoje rozhodnutie premiér. Nových študentov by tri fakulty mali prijať na základe výsledkov prijímacích pohovorov, ktoré už majú záujemcovia za sebou.

Navrhujú len krátkodobé riešenia

„Pán Pellegrini chce, aby študovalo viac študentov medicínu. Vnímame, že je tu problém, ktorý treba riešiť, ale prekáža nám, akým smerom sa politika uberá. Namiesto koncepčných a systémových riešení, ktoré možno trochu viac bolia politickú reprezentáciu, navrhujú len krátkodobé riešenia. Pri zvyšovaní počtu študentov neriešia ani klinickú prax. Ani kapacita v nemocniciach nie je dostačujúca na vyučovanie praktických predmetov,“ vysvetlil Lovász s tým, že lekárske fakulty sú podfinancované a musia si hľadať vlastné zdroje financií.

Podľa podpredsedníčky Slovenskej asociácie študentov medicíny pre interné záležitosti Kataríny Bugárovej tým, že sa umelo navýšia počty študentov medicíny, sa nezabráni, aby odchádzali do zahraničia, ak sa nezlepšia platové a pracovné podmienky pre mladých lekárov.

„Klinická prax z kapacitného hľadiska utrpí určite. Už teraz je problém, aby nemocnica mala vhodné priestory a kapacity na výučbu. Chýbajú aj pracovníci, ktorí by nás mohli vyučovať. Dostatočné nie sú ani šatne alebo prednáškové miestnosti v nemocniciach,“ dodala Bugárová.

Kľúčová letná téma

Študenti plánujú osloviť Vládu SR aj ministerstvo zdravotníctva a rezort školstva. Pre študentov to je kľúčová letná téma. „Čakáme, kým sa všetci vrátia z dovoleniek. Chceme sa pýtať bežných študentov, ako sa cítia na Slovensku a prečo odchádzajú do zahraničia. Máme kontakty na lekárov, ktorí dlhodobo pôsobia v zahraničí a vedeli by nám pomôcť,“ povedal Lovász.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predložila na diskusiu návrh na zriadenie virtuálneho účtu pre absolventov medicíny ako reakciu na akútny nedostatok lekárov a problém odchodu mladých medikov do zahraničia.

Ak by sa študent rozhodol dlhodobo pracovať v zahraničí, virtuálny účet by sa zmenil na skutočný. Absolvent by musel vrátiť peniaze do slovenského verejného rozpočtu. Tie by sa potom investovali do zdravotníctva. Štúdium medicíny vyjde na 13 300 eur.