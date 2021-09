Výstava Resonance of light spája výtvarné umenie s vedou a technológiou

Po mnohých veľkolepých výstavách v zahraničí prichádza opäť na Slovensko. Umelec Ašot Haas po úspešnej prezentácii Ilda vo Frankfurte nad Mohanom prináša spolu so spoločnosťou Kvant vizuálno – interaktívnu výstavu, ktorá spája výtvarné umenie s vedou a technológiou.

Výstava Resonance of light sa bude konať v bratislavskej Inchebe od 17. septembra a mala by trvať do 17. novembra. Avšak, situácia s pandémiou koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia sú ťažko predvídateľné, a tak je možnosť spoločenských podujatí neistá. Výstava bude spojením výtvarných diel realizovaných pomocou najmodernejších technológii a materiálov s prepojením svetla a zvuku.

Vizuálny umelec Ašot Haas pochádza z umeleckej rodiny. Narodil sa v roku 1981 v Moskve, no od roku 1989 žije a tvorí na Slovensku. Absolvoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor kameňosochárstvo. V rokoch 2000 – 2007 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v štyroch ateliéroch – Priemyselný dizajn, Transport dizajn, Sklo, Socha objekt inštalácia.

Narábanie s priestorom a jeho premenami

Bezpochyby má cit pre umenie v krvi a dokáže v divákoch vzbudiť silné emócie svojou tvorbou. Patrí k jedným z najúspešnejších autorov svojej generácie.

Vo svojich nadčasových dielach spája reálny svet s virtuálnym prostredníctvom nových materiálov a technológií. Kľúčovým pre jeho tvorbu je narábanie s priestorom a jeho premenami, ktoré realizuje súbežne vo výtvarných oblastiach od maľby, grafiky, sochárstva, cez kybernetické a interaktívne umenie až po videoart.

Je nositeľom prestížneho ocenenia Cena Galérie NOVA: Sklo 2007 a víťazom medzinárodného filmového festivalu IFF Bratislava 2006 v kategórii krátkometrážna tvorba za film „Mother wit“. So spoločnosťou Kvant získal 2. miesto na ILDA Awards/Prolight + Sound. Svoje diela prezentoval na početných slovenských a zahraničných výstavách v Európe, Ázii či USA.

Úsilie dvoch zapálených fyzikov

Spoločnosť Kvant vznikla pred 25 rokmi ako výsledok úsilia dvoch zapálených fyzikov. Ich cieľom už od začiatku bola popularizácia vedy a fyziky verejnosti zábavným a interaktívnym spôsobom. V 90. rokoch to bola túžba priniesť školákom učebné pomôcky, s ktorými by fyzikálne javy mali názorne demonštrované.

Dnes má Kvant oveľa zaujímavejšie vízie. Dôkazom je už fungujúce centrum Aurélium, na ktorom Kvant výrazne participoval, vývoj zábavno-edukačných zariadení ako je Vedomostný ostrov, realizácia Festivalu Svetla v Bratislave či projekt Kvantarium, ktorý audiovizuálne atraktívnym spôsobom vyzdvihuje fyziku a optiku. Za 25 rokov Kvant získal množstvo ocenení.

Môžeme spomenúť dvakrát finálové umiestnenie v súťaži Podnikateľ roka či množstvo svetových ocenení ILDA za realizované laser show a technologické riešenia v tomto odvetví, v ktorých počte si drží za posledné 3 roky prvenstvo.