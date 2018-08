Vystúpenie prezidenta bolo podľa Čižnára orientované politicky, chcel zrušiť stretnutie

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár chcel plánované stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov zrušiť po tom, čo videl vystúpenie prezidenta Andreja Kisku.

To bolo podľa neho politicky orientované. Cieľom stretnutia bolo zabrániť eskalovaniu situácie týkajúcej sa únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Ako Čižnár na tlačovej konferencii informoval, vyprosuje si výroky o mečiarizme a schovávaní sa.

Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho bolo podľa Čižnára slušné, povedal všeobecne, čo sa očakáva. Ako pokračoval, na stretnutie nakoniec prišiel, aby prezidentovi garantoval, že vyšetrovanie bude objektívne.

„Obdivujem pána prezidenta, že už vie, že sa to stalo, ani my to ešte nevieme,“ povedal generálny prokurátor s tým, že čo a ako sa stalo, ukáže až vyšetrovanie. „Ja sám neviem, či sa veci tak stali, ako boli prezentované, alebo nestali. To ukáže až vyšetrovanie,“ povedal generálny prokurátor. Zároveň informoval, že sa cez víkend spojil s kolegami z Česka a Nemecka a dohadujú stretnutie.